Video se vyplácí, říká místopředseda komise rozhodčích. Nasazení v jednom zápase si schválily kluby

Pane Mlsno, video v derby zasahovalo hned čtyřikrát. Vyhodnotil podle Vás videorozhodčí všechny ty momenty správně?

Všechny momenty, které si ověřoval hlavní rozhodčí Královec u videorozhodčího, byly posouzeny správně. Rozhodnutí se měnila ve třech případech. Ofsajdu, který nastal před dosažením branky Sparty, signalizoval už asistent. Tam se jen pasivně ověřilo, že rozhodnutí bylo správné.

Celý tým rozhodčích, nejen ti na hrací ploše, ale i ti dva u videa, odvedl dobrou práci. Všechna rozhodnutí přijatá na hřišti byla ve finále v pořádku a korektní.

Jak zatím hodnotíte používání videorozhodčího v jarní části. Vyplácí se českým rozhodčím?

Myslím, že se vyplácí primárně českému fotbalu. Byť je video jen v jednom zápase, pořád to vede k tomu, že se zvyšuje prvek férovosti ve fotbale a eliminují se některé chyby. Ale pořád je to jen jeden zápas v rámci kola, takže hlavní je na rozhodčích bez pomoci videa.

Nejen po zápase Baníku s Duklou (kde rozhodčí neuznali gól Ostravy) zazněla z úst některých trenérů, hráčů ale i fanoušků kritika, že liga je v podstatě neregulérní, když video někde pomáhá a jinde naopak vůbec není. Jak to vnímáte?

Než se spustil projekt videorozhodčího, trvali jsme na tom, aby se majitelé profesionálních klubů vyjádřili k této výhradě neregulérnosti. Všechny kluby profesionálních soutěží se jednomyslně 32:0 shodly na tom, že nepovažují jen v některých utkáních použité video za prvek neregulérnosti soutěže.

Chápu, že to tak veřejnost může vnímat, nicméně majitelé si sami odhlasovali, že je lepší rozjet video, byť s tím, že bude použito jen někde, než ho nerozjíždět a čekat rok nebo i čtyři, než budou technické podmínky zavést ho ve všech utkáních ligy.

Co zatím tedy brání tomu, aby videorozhodčí mohl být na všech zápasech první ligy?

To je spíš otázka na Ligovou fotbalovou asociaci, ale asi je to otázka peněz a technického vybavení. Dnes se používá video jen v zápase, kde je přenos o2, oni jediní mají technologii k tomu, aby video mohlo být použito. Nemá ho ani ČT ani jiné společnosti, takže je to eliminováno technickými předpoklady.

Pokud bude mít LFA vytvořené podmínky, aby byl přenos z víc utkání, naši rozhodčí jsou připraveni.