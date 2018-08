Proč nebyl videorozhodčí v Karviné? ‚Máme jediný přenosový vůz,‘ vysvětluje šéf projektu Hrubeš

Ožehavé okamžiky, které spolurozhodovaly o výsledku zápasu, byly dva. Vypadaly podobně. Obránce se v pokutovém území snažil odkopnout míč, ale přitom trefil i útočníka.

Jenže posouzeny byly rozdílně. Zatímco Plzeň penaltu kopala, Karviná nikoliv. Na zemi se po zákroku plzeňského kapitána Hubníka ocitl karvinský Ondřej Lingr.

„On mě zahákl za nohu, to vím stoprocentně,“ dušoval se po zápase Lingr. „Gól jsme mohli dát, ale to už prostě nezměním.“

Kdyby byl na stadionu videorozhodčí, mohla Karviná kopat penaltu, jenže nebyl nominován. To také mohlo nahrát řadě spekulací, protože komise rozhodčích před sezonou avizovala, že bude video nasazovat na všechny zápasy vysílané v televizi O2TV Sport, a mezi ně duel Karviná -Plzeň patřil.

„V současné době disponujeme pouze jedním přenosovým vozem, který je využitelný pro videoasistenta rozhodčího, takže jestliže se v jednom dniy hrají dvě utkání, můžeme udělat jen jedno,“ vysvětluje šéf projektu videorozhodčích Roman Hrubeš.

„V průběhu října bychom měli mít další přenosový vůz speciální pro videoasistenta, tak se to snažíme řešit,“ vyhlíží další měsíce Hrubeš.

'Jde o to, co si televize vybere'

Během prvních čtyř kol měla O2 své tři přenosy rozprostřené do tří dnů, takže podobný problém nevznikl. Teď ale v neděli vysílala O2 kromě zápasu v Karviné ještě ten mezi Spartou a Příbramí a na něm byl potřebný přenosový vůz zaparkovaný.

Komise rozhodčích ovlivnit, na který z duelů bude videorozhodčí dohlížet. A není to tedy tak, že by komise Plzeň záměrně vynechala kvůli minulému kolu, tehdy totiž dopadla na videorozhodčího kritika, protože neodhalil těsný ofsajd, po kterém dali Západočeši jediný gól utkání se Zlínem.

„Jde o to, co si vybere televize, kam ten vůz pošle. Debata o tom moc není,“ dodává Roman Hrubeš. V dalších kolech chce komise rozhodčích podle Hrubeše posílat videorozhodčího znovu na tři zápasy, pokud to půjde.