Videorozhodčí budou nově vysvětlovat verdikty na velkoplošné obrazovce, smůlu mají v Ďolíčku

Ligová fotbalová asociace vstoupila do nové sezony s několika vylepšeními projektu videorozhodčího. Ten dohlédne na víc utkání každého kola, ale zároveň by měl divákům na stadionu i u obrazovek ukázat, co přesně zkoumá. Podobně to funguje například v Lize mistrů a novinku už sudí otestovali v prvním kole.

Praha 15:40 27. srpna 2020