Fotbalisté Plzně si vezou tři body z Ostravy, o výhře 2:1 rozhodli až ve druhé minutě nastavení

Tomáš Vaclík přestoupil do Albacete. Člen širšího kádru reprezentace podepsal s druholigovým španělským klubem coby volný hráč smlouvu do konce sezony poté, co skončil v New England Revolution.