Staněk čaroval, Plzeň slavila. ‚Na čáře je fantastický,‘ chválil bývalého svěřence kouč Dynama Horejš

Fotbalisté Plzně oslavili 110 let od založení klubu ligovou výhrou 2:1 nad Českými Budějovicemi. Herně se jim ale zápas příliš nepovedl a tři body vybojovali ve Štruncových sadech hlavně díky skvělému výkonu svého gólmana Jindřicha Staňka. Plzeň 7:47 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Staněk slaví výhru nad Českými Budějovicemi | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

V souboji vedoucího týmu tabulky s dvanáctým byla Viktoria dlouho horší než Dynamo. To potvrdil i domácí gólman Jindřich Staněk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V utkání Plzeň - České Budějovice se blýskl skvělými zákroky domácí Jindřich Staněk. Více v příspěvku Vladislava Janouškovce

„Všichni jsme viděli, že to nebyl náš zápas. Dynamo bylo o dost lepší,“ podotkl brankář Viktorie.

Právě Staněk jako první inkasoval, když jej v 53. minutě prostřelil Fortune Bassey. Až poté začala favorizovaná Plzeň hrát a zásluhou Radima Řezníka s Lukášem Hejdou otočila skóre.

Výhru by ale neslavila nebýt skvělých zákroků Jindřicha Staňka. Ten zneškodnil ránu Michala Škody a po hlavičce Maksyma Talovierova těsně udržel míč na brankové čáře.

„Prostě jsem reagoval na střelu. Od toho tam jsem, abych se pokusil takové šance zneškodnit. Jsem rád, že to vyšlo,“ těšilo Staňka, který si připsal celkem deset úspěšných zákroků.

Slova chvály slyšel i od českobudějovického trenéra Davida Horejše, který jej z jihu Čech velmi dobře zná. „Jindra je skvělý brankář, což potvrzuje i tady. On takové zákroky má, na čáře je fantastický. V Plzni udělal ty oslavy on, protože na konci dvakrát skvěle podržel tým.“

„Zalepil to na lajně a ukázal, že je to velmi dobrý brankář. Jsem za něj rád, protože měl zdravotní problémy, ale rychle se do toho dostal a dneska nás opravdu hodně podržel,“ uznal i plzeňský kouč Michal Bílek.