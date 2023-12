Hráči, kteří čekali na šanci, to uchopili dobře. Na osmifinále se těším, říká plzeňský trenér Koubek

Co mají společného Real Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen a Plzeň? Pouze tyto čtyři týmy vyhrály letos bez ztráty jediného bodu základní skupinu některého z evropských pohárů. Viktoria si v posledním utkání poradila s kazachstánskou Astanou 3:0, když odpor soupeře zlomil až po necelé hodině hry svou trefou Adama Vlkanova, poté skóroval dvakrát Mosquera. Plzeň 7:22 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští fotbalisté prošli základní skupinou Evropské konferenční ligy bez ztráty bodu | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Řekli jsme si, že musíme hrát stejně, vzadu na nulu a gól určitě přijde. Věděli jsme, že kvalitu na to máme, což se potvrdilo ve druhém poločase,“ těšilo záložníka Viktorie Plzeň Jana Sýkoru.

Západočeši šestou výhrou vyrovnali absolutní rekord Evropské konferenční ligy, který vloni vytvořil anglický West Ham. „Když skupina začala, tak cílem bylo určitě postoupit, ale nikdo z nás nečekal, že vyhrajeme všechny zápasy. O to je to teď hezčí. Užít si to můžeme jen chvíli, protože v neděli nás čeká důležitý zápas v lize,“ doplnil Sýkora.

V základní skupině Evropské konferenční ligy inkasovali Plzeňané jediný gól, právě od Astany v úvodním vzájemném střetnutí. „Naše obrana ve všech zápasech fungovala skvěle, je vidět, že se tam klukům daří, a doufám, že to bude pokračovat dál,“ zmínil Sýkora.

Viktoria Plzeň postoupila přímo do jarního osmifinále Konferenční ligy. Do klubové kasy vydělala v přepočtu více než 200 milionů korun a výrazně také přispěla do českého koeficientu.

„Jsem na hráče hrdý a mám radost, že kádr prokázal velkou životaschopnost. Plno hráčů, kteří čekali na šanci, to uchopili velice dobře a prokázali svoji úroveň,“ ocenil počínání svých svěřenců také trenér Miroslav Koubek.

Plzeňský kouč dal proti Astaně šanci dvěma osmnáctiletým mladíkům, stoper Jan Paluska odehrál výborný zápas a v bráně vychytal už třetí nulu v soutěži Viktor Baier.

„Je to velký talent. Vidím tam mezinárodní přesah. Pokud půjde správnou cestou, tak tam vidím velkou perspektivu. Nebojím se odvážných prognóz, takže by klidně mohl jít ve stopách Petra Čecha,“ říkal dvaasedmdesátiletý kouč.

Koubek má v pohárech skvostnou bilanci jedenácti výher, jedné remízy a žádné prohry. V březnovém osmifinále může jeho tým narazit na Ajax, Betis nebo třeba Frankfurt. „Mám filozofii, že fotbal se dá hrát s každým, takže jsem nepřemýšlel o konkrétním soupeři. V osudí jsou blyštivé značky, takže se těšíme moc,“ říkal po výhře 3:0 nad Astanou trenér Viktorie Miroslav Koubek.