V tuto chvíli jsem na ten český koeficient myslel, to byla ta radost, říká po remíze trenér Miroslav Koubek

Plzeňští fotbalisté ani patnáctý zápas v této sezoně na evropské scéně neprohráli. V úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy remizovali s Fiorentinou 0:0 a před odvetou na italské půdě mají reálnou naději na postup mezi nejlepší čtyři týmy. Po závěrečném hvizdu slavili bezbrankový výsledek příznivci obou týmů a radoval se i trenér Viktorie Miroslav Koubek. Plzeň 11:20 12. dubna 2024

„My jsme nic nevyhráli. Je to 0:0, jedeme do Florencie, nic jsme nevyhráli, nikam jsme nepostoupili. Měl jsem radost za mužstvo, že to zvládlo. V tuto chvíli jsem na ten český koeficient myslel, to byla ta radost,“ připomněl trenér Viktorie Miroslav Koubek, že remíza jeho svěřenců s Fiorentinou je důležitá pro celý český fotbal.

Kdo za rok ovládne tuzemskou nejvyšší soutěž, půjde přímo do skupiny Ligy mistrů. K bodu do koeficientu se přitom Západočeši tentokrát probránili.

„Plán byl takový, že budeme z obrany takhle hrát. Jsem rád, že jsme je do ničeho nepustili. Bylo to velice těžké, všichni si hrábli na dno,“ svěřil se po utkání stoper Viktorie Václav Jemelka.

Defenzivní taktika přitom byla podle plzeňského trenéra Miroslava Koubka nutností, pokud chtěl se svými svěřenci uhrát nadějný výsledek.

„Mně se vždycky líbí, jak se říká, že si to rozdáme na férovku, a pak to skončí všelijak. Tady bylo potřeba prostě ubrzdit skvělého soupeře, nejsilnější mužstvo na míči v italské lize. Uzavřít mu prostory, hlavně ty, kudy jde proud hry, to jsou prostory křídelní. A já si myslím, že se nám to podařilo,“ těšila bezchybná defenziva Miroslava Koubka. Ten přitom kvůli nedostatku hráčů postavil do základní sestavy na kraj zálohy také pětatřicetiletého Radima Řezníka.

Čtrnáct statečných dnes dokázalo vybojovat do odvety remízu

Viktoria Plzeň doma po osmé v řadě v Evropě neinkasuje ❌

A bonbónek? 1️⃣0️⃣. místo v koeficientu pic.twitter.com/JVOaibnZyx — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 11, 2024

„Samozřejmě, bylo to těžké. Fiorentina je silná na míči, ale zase jsme takovou taktiku trošku měli, že jsme to nechtěli otevírat a snažili jsme se to plnit. Klobouk dolů před celým týmem. V Itálii to musí dopředu být určitě lepší, ale je to fotbal, může se hrát s každým. Máme týden na to se připravit a uvidíme,“ myslí si Radim Řezník.

Pokud jeho tým předvede za týden v Toskánsku znovu poctivý výkon v defenzivě, není bez šancí projít mezi čtyři nejlepší týmu Evropské konferenční ligy.