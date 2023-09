Máme sílu v tom, že můžeme udeřit z mnoha situací, říká kouč Koubek po kanonádě proti Pardubicím

Fotbalisté Plzně potvrdili výbornou formu také v ligovém duelu s Pardubicemi, které porazili v rámci 9. kola ligové soutěže ve Štruncových sadech 6:2. Dvanáctá soutěžní výhra navíc pro Viktorii znamená nový klubový rekord. „Inkasovaná branka s Pardubicemi byla komplikací, ale mužstvo má nyní vnitřní sílu, že si s tím dokáže poradit. Tým správně zareagoval,“ tvrdí kouč Plzně Miroslav Koubek. Plzeň 9:23 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek v 9. zápase ligové soutěže dovedl tým k vítězství 6:2 nad Pardubicemi | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Statistiky moc nesleduji, ale pokud to tak je, tak je to potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo dobře pracuje a je na správné cestě,“ těšilo trenéra Miroslava Koubka.

Jeho svěřenci překonali klubový rekord v počtu výher v řadě ze sezony 2010/ 2011. Tehdy parta kolem Pavla Horvátha a Marka Bakoše mířila za historicky prvním titulem Viktorie.

„Je pro mě čest, že jsem součástí tohoto týmu a také si vážím nového rekordu. V Plzni je má první šance, kde můžu sbírat zkušenosti ve velkém fotbale,“ pochvaluje si libérijský reprezentant ve službách Plzně Sampson Dweh.

Ten stejně jako další stoper Robin Hranáč vstřelil první ligový gól v dresu Viktorie. „Úžasný pocit, i když trochu nepříjemné to je, protože to bylo proti Pardubicím, kde jsem strávil určitou část kariéry. Na začátku nás zaskočil inkasovaný gól, ale myslím si, že jsme to vzali za správný konec a zvrátili to,“ říká stoper Robin Hranáč.

Obrat v utkání

Zápas proti Pardubicím se sice pro Viktorii nevyvíjel dobře a od 13. minuty prohrávala, ještě v prvním poločase ale ukázala svou herní pohodu a třemi góly do přestávky otočila skóre.

„Po čtvrtečním zápase v pohárové Evropě jsem měl trochu obavy, protože nás stál hodně sil. Udělal jsem tři změny v sestavě, abych týmu dodal energii. Inkasovaná branka s Pardubicemi byla komplikací, ale mužstvo má nyní vnitřní sílu, že si s tím dokáže poradit. Tým správně zareagoval,“ tvrdí kouč Plzně Miroslav Koubek.

O šest vstřelených branek do sítě Pardubic se podělilo pět střelců, z toho Rafiu Durosinmi skóroval dvakrát.

„Když si zrekapituluji góly, tak se o ně dělí hodně hráčů. Nejlepší náš střelec má asi pět gólů, přitom už jsme jich nasázeli asi šestadvacet. Je tam vidět schopnost mužstva ve smyslu variability hry, jak se prosazovat. Máme různé směry odkud a jak udeřit,“ cení si produktivity celého týmu trenér Koubek.

V sobotu Západočechy ale čeká na Letné souboj s pražskou Spartou. „Způsob hry, který předvádíme, je nadějný. Sparta bude jiný level a i na Letné budeme chtít hrát náročný fotbal,“ slibuje před zápasem na hřišti Sparty trenér Viktorie Miroslav Koubek.