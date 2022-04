Reprezentaci Havel opustil se zraněním, proti Slavii nastoupil. Viktoria se vůči spekulacím médií ohradila

Fotbalisté Viktorie Plzeň v domácím prostředí uhráli remízu 1:1 se Slavi a udrželi se tak na prvním místem tabulky. V základní sestavě nechyběl obránce Milan Havel, který dokázal vyléčit zranění, kvůli kterému minulý týden opustil reprezentační sraz před přátelským utkáním s Walesem. Plzeňský klub se nyní ohradil vůči mediálním spekulacím, které naznačovaly, že Havel zraněný nebyl. Plzeň 16:20 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce MIlan Havel v dresu české reprezentace | Foto: Jesper Zerman | Zdroj: Reuters

„Když jsem byl v národním týmu, nikdy to nebylo tak, že bych si dovolil odjet, i kdybych byl zraněný. Jestli to nebylo natolik vážné a Milan Havel dnes může nastoupit, tak je to pro mě překvapení. Myslím si, že to je lehké znevážení národního dresu. Vypadá to hodně nešťastně,“ uvedl ve studiu televize O2 Sport bývalý reprezentant Jan Rajnoch.

Kvůli zranění z přátelského zápasu mezi Českou republikou a Walesem byl v ohrožení i start další plzeňské opory - brankáře Jindřicha Staňka. I ten se ale na ligový šlágr stihl dát do pořádku. Společně s Havlem odehráli plných 90 minut a přispěli ke konečné remíze 1:1.

„V sobotu na tréninku nevypadali úplně ve stoprocentním rozpoložení. Ráno měli ještě trénink a řekli mi, že jdou do hry. Cením si toho,“ řekl v pozápasovém rozhovoru trenér lídra soutěže Michal Bílek.

Vedení Viktorie se nyní proti spekulacím, které se ohledně Havlova zdravotního stavu objevily v médiích či na sociálních sítích, rázně ohradila.

Podle klubu Havel strávil celý týden před zápasem v péči fyzioterapeutů a proti Slavii nastoupil po dohodě s klubovým lékařem, ačkoliv stále nebyl zdravotně úplně v pořádku.

❗️ Klub reaguje na nekorektní informace. Reprezentovat je vždy čest, říká Havel



VÍCE ZDE https://t.co/ljTrVILP2D pic.twitter.com/ZVZErBrUvq — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 4, 2022

„S velkým údivem a překvapením jsme si v některých médiích přečetli zpochybnění zranění Milana Havla, což považujeme za nekorektní vůči hráči samotnému, lékařům reprezentace, našemu klubu a vlastně i trenérovi Jaroslavu Šilhavému,“ poukazovala ve svém prohlášení Viktoria na výroky v televizním studiu nebo Deníku Sport.

Novináře klub vyzval, aby předložili patřičné informace, kterými své spekulace podloží. „V opačném případě by se měli za své výroky omluvit, především pak Milanu Havlovi,“ tvrdí Západočeši.

K situaci se vyjádřil i samotný hráč. „Zápas se Slavií jsem chtěl i přes omezení odehrát, ačkoliv jsem nebyl úplně stoprocentní a šel jsem do něj se sebezapřením. Být nominován do národního týmu je pro mě vždy čest,“ prohlásil sedmadvacetiletý fotbalista.

Nejde o první kontroverzi, která se v souvislosti s posledním reprezentačním srazem v české lize objevila.

Slavia minulý týden zkritizovala vedení národního týmu za to, že Lukáše Masopusta nasadila do přátelského utkání s Walesem, ačkoliv klub žádal o to, aby si záložník odpočinul. Masopust si v utkání přivodil zranění, které ho vyřadí do konce sezony.

Reprezentace reagovala vyjádřením, podle kterého Slavia o opomenutí Masopusta ze sestavy nijak naléhavě nežádala a hráč sám chtěl do zápasu nastoupit.