Nejpozitivnější jsou příchody Červa a Valenty, těší na startu zimní přípravy trenéra fotbalistů Plzně

Aktuálně třetí celek ligové tabulky fotbalové ligy Viktoria Plzeň absolvoval v pondělí první trénink před jarní částí soutěže, bojem v domácím poháru a také osmifinále Evropské konferenční ligy. Trenér Miroslav Koubek přivítal také čtyři nové a jednu staronovou tvář. Plzeň 11:10 9. ledna 2024

„Příchody oživily současný kádr. Je to pro nás okysličení. Ještě uvidíme, jaké to bude u hráčů, kteří toho za sebou nemají tolik. Jde o hráče Vyškova Sourého, pak je tu na zkoušce i estonský reprezentant. Nejvýznamnějším a nejpozitivnějším zásahem do kádru je příchod Lukáše Červa a Matěje Valenty,“ vyjádřil spokojenost s posilami plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Navrátilcem na západ Čech je gólman Martin Jedlička. Toho si Viktoria předčasně stáhla z hostování v Bohemians kvůli odchodu Jindřicha Staňka do Slavie.

„Pochopitelně, když vám odejde brankář, který chytá za národní mužstvo, tak se to na první pohled může zdát jako oslabení. Čas ukáže, jestli to tak bude. Máme absolutní důvěru v brankářskou trojici, kterou tady máme. Hlavně návrat Jedličky nás posílil,“ řekl Koubek.

O post jedničky mezi tyčemi by měl Jedlička bojovat s mladíkem Viktorem Baierem, který vychytal na podzim dvě nuly na evropské scéně. „Žádný hráč nemá nic jistého. Zatím jedničku určit nedokážu,“ uvedl Koubek.

Posily ze Slavie

Kromě přibližně 25 milionů korun putovali ze Slavie do Plzně také dva záložníci, kteří hostovali v Liberci a Slovácku. Lukáš Červ a Matěj Valenta. „O zájmu Plzně jsem věděl už v létě, tak jsem byl trochu smutný, že to nevyšlo. Teď to konečně dopadlo. Je tu nějakých pět kluků na dva posty. Konkurence je tu velká, což patří k velkému klubu. Věřím, že se prosadím a budeme úspěšní,“ říkal po svém příchodu na západ Čech záložník Matěj Valenta.

Spolumajiteli Viktorie Adolfu Šádkovi naopak nevyšel čtvrtmiliardový obchod s Frankfurtem. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi neprošel zdravotními testy a Bundesligu si nezahraje. Kdy na jaře naskočí po zranění kolene do zápasů, zatím není jasné.

„Jaké má pocity nevím, samozřejmě nadšený nebude. Vnímal jsem to tak, že jde o hráče, který je jednou nohou pryč. Postupem času jsem se smiřoval s tím, že toho hráče ztratíme. Ale je tady,“ vrátil se k příběhu Durosinmniho plzeňský kouč.

Kdy v jarní části soutěže nastoupí Durosinmi po zranění kolene do zápasů Koubek zatím neví: „To by bylo zatím hádání z křišťálové koule. Nedokážu říct v jakém měsíci se vrátí.“

I přesto, že odchod mladíka Durosinmiho se zatím nekoná, Viktoria posilila útok. Na zkoušku přišel Estonec Alex Tamm. „Je to typ robustnějšího hrotového útočníka, který vyniká fyzickými parametry. Necháme se překvapit, jak na tom bude herně.“

Na jaře čeká Viktorii Plzeň boj na třech frontách. V lize už bude velmi těžko dohánět vedoucí duo Sparta - Slavia. „Jsme na třetím místě. Máme proti sobě silného protivníka na podobné úrovni, kterým je Slovácko. Třetí místo bereme a budeme si ho hlídat,“ uznal Koubek.

Mezi plzeňské cíle pro jaro patří vyhrát český pohár a také uspět v osmifinále Evropské konferenční ligy. „Budeme klást zřetel na všechny tři soutěže. MOL Cup bychom chtěli vyhrát a uvidíme, jakou budeme mít pozici po losu v evropských pohárech,“ říká trenér Viktorie Miroslav Koubek, jehož svěřence čeká první přípravný zápas v sobotu proti Viktorii Žižkov.

