Krmenčík dal hattrick i šlápl na soupeře: Nic to nebylo, druhé žluté jsem se nebál

Fotbalista Michael Krmenčík opět potvrdil, že góly dávat umí. V šestém ligovém kole svým druhým hattrickem v kariéře skolil Mladou Boleslav, která si z Plzně odvezla debakl 1:6. Diskuzi ale vyvolal také jeho střet s boleslavským obráncem Chalušem, po kterém mohl být plzeňský útočník vyloučen. Plzeň 8:30 27. srpna 2018

„Vůbec si to nevybavuju, protože si myslím, že to nic nebylo. Takové konflikty v zápase jsou, určitě jsem se nebál, že bych dostal druhou žlutou kartu,“ dušoval se po zápasové tiskové konferenci Michael Krmenčík.

Plzeňský útočník podle svého názoru ve 41. minutě po odpískání Matěje Chaluše nefauloval. Mladoboleslavský stoper se svalil v šestnáctce poté, co mu zřejmě Krmenčík přišlápl nohu.

„Z ničeho nic ‚Chaly‘ lehl a nemyslím si, že je to kluk, který by jen tak simuloval. Nevím, jak to vypadalo na videu, ale podle toho, jak ho znám, myslím si, že tam k něčemu muselo dojít. Když je to bez balonu, něco by za to mělo být,“ připojil svůj názor záložník Mladé Boleslavi Tomáš Přikryl.

Pavel Vrba se ke konfliktu svého elitního útočníka a mladoboleslavského stopera vyjadřovat nechtěl: „Neviděl jsem to, takže vám k tomu nemůžu říct. Až se podívám na video, můžu to řešit,“ řekl novinářům.

Nevypadal divně, bylo to normální šlápnutí na nohu. Jo a ještě jak Krmenčík padal, ohnal se po Chalušovi nohou. — Alena Benešová (@alabenesova) 26 August 2018

V přímém souboji přeskočil mladoboleslavského Komličenka v čele tabulky střelců a hlavně vrátil Viktorii do čela tabulky. Hosté přitom k vysoké výhře Západočechů notně přispěli svou otevřenou hrou.

„Boleslav byla namlsaná ze zápasu, kdy vyhrála taky 6:1, takže si to s námi chtěla rozdat na férovku, ale trenér nás připravil, jak na ni hrát. Ve druhém poločase jsme předvedli hru, kterou nám trenér ukázal,“ řekl Krmenčík.

Co plzeňskému útočníkovi nelze upřít, je fantastický čich na góly. V šesti zápasech se trefil sedmkrát. A možná by měl v týdnu poslat děkovný dopis sudímu Příhodovi, že jej nevyloučil a nepřipravil tak o důležitý zápas na trávníku pražské Slavie.

„Moc se těším, myslím, že to bude svátek fotbalu, větší zápas už v české lize nemůžete mít. Řadil bych to víc než derby. Moc se těším a věřím, že to bude slast pro oči,“ věří útočník plzeňské Viktorie Michael Krmenčík.

