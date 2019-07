Ve svém čtvrtém soutěžním zápase nové sezony se plzeňský kanonýr Michael Krmenčík dočkal prvního gólu a nezůstalo u jednoho, k jeho dvěma zásahům přidal vítěznou trefu stoper Jakub Brabec a Plzeň tak zdolala ve 3. ligovém kole Karvinou 3:2. Útočník Viktorie Michael Krmenčík se po těžkém zranění z ligové branky radoval po téměř jedenácti měsících. Plzeň 6:46 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík se raduje z branky | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Myslel jsem na svoji rodinu, jak při mně držela. A také na našeho fyzioterapeuta Petra Naslera, který se mnou přežil devět nebo osm měsíců tvrdé dřiny. To, co se mi stalo, bych nikomu nepřál. Říkal jsem, že se vrátím silnější a to jsem myslel vážně,“ vracel se k dlouhému období bez fotbalu plzeňský útočník Michael Krmenčík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Myslel jsem na rodinu, jak při mně stála, řekl plzeňský Krmenčík po prvních trefách v sezoně

Tomu by dva vstřelené góly do karvinské sítě mohly dodat potřebné sebevědomí před úterní odvetou 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus.

„Po remíze 0:0 tam jedeme pro dobrý výsledek, abychom odjeli s tím, že postoupíme,“ líčí odhodlaně pro Radiožurnál Krmenčík.

V přípravě se po vážném zranění spíše hledal, trefil se jedinkrát do sítě Domažlic, proti Karviné to ale byl zase starý dobrý Krmenčík, důrazný před bránou soupeře se správným výběrem místa.

Krmenčík dvěma zásahy pomohl Plzni porazit Karvinou. Zlín poprvé v sezoně vyhrál Číst článek

„Má své obrovské kvality, které dnes ukázal. Ukazoval to i v minulých zápasech, když nebyl zraněný. Je to top hráč. Je těžko hlídatelný. Je jen otázka času, až se Michael dá do kupy a už tady zase nebude,“ ocenil kvality reprezentačního útočníka karvinský kouč František Straka.

Na trávníku strávil 26letý fotbalista 85 minut a zdá se, že i po fyzické stránce se vrací do optimální kondice.

„Hrál velice dobře. Možná ještě ve dvou, ve třech situacích mohl být trochu razantnější. Je koncový hráč. Už jsem to říkal v minulých dnech, věříme mu a víme, že je to střelec,“ chválil Krmenčíka trenér Viktorie Pavel Vrba.