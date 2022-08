Plzeň nechala odložit utkání s Brnem. Důvod? Liga mistrů a ‚stěžejní zápas pro celý český fotbal‘

Utkání 4. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Brnem bylo odloženo na žádost západočeského klubu, který čeká závěrečné play-off Ligy mistrů s Karabachem. Původně se na stadionu Viktorie mělo hrát v sobotu 20. srpna, nový termín zatím nebyl stanoven. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA). Plzeň 14:23 11. 8. 2022 (Aktualizováno: 15:22 11. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Viktorie Plzeň po postupu do závěrečného předkola Ligy mistrů | Zdroj: Profimedia

Úřadující čeští mistři rozehrají dvojzápas o postup do skupiny elitní soutěže ve středu v Baku, odveta v Plzni je na programu v úterý 23. srpna.

Před odletem do Ázerbájdžánu svěřenci trenéra Michala Bílka v sobotu absolvují duel 3. kola nejvyšší soutěže proti Hradci Králové v jeho mladoboleslavském azylu.

„Viktoria využila příslušných ustanovení v Rozpisu celostátních soutěží, protože doba mezi koncem středečního utkání v Baku a začátkem sobotního utkání v Plzni by byla kratší než 72 hodin,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta v tiskové zprávě.

„Termín odvetného utkání v Plzni navíc UEFA stanovila již na úterý 23. srpna a ligové utkání Plzeň – Brno by tak ani nemohlo být operativně přeloženo na neděli 21. srpna, protože mezi soutěžními zápasy musí být dodržena minimální prodleva tři dny,“ dodal.

„Dvojzápas s Karabachem považujeme za důležitý jak z klubového hlediska, tak i směrem ke koeficientu, který je stěžejní pro celý český fotbal, proto jsme o tuto možnost požádali,“ doplnil mluvčí Viktorie Václav Hanzlík pro klubový web.

Podobně jako Plzeň měla v minulé sezoně odložené utkání také Slavia. Pražané se před rokem v srpnu coby tehdejší český šampion zdrželi kvůli problémům s letadlem při návratu z úvodního utkání 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi a domácí zápas 3. ligového kola proti Olomouci odehráli až na konci října.

Vršovičtí vloni s maďarským soupeřem v kvalifikaci vypadli po porážce 0:2 venku a vítězství 1:0 doma.

Posila do obrany

Viktoria zároveň získala reprezentačního obránce Václava Jemelku z Olomouce. Sedmadvacetiletý fotbalista s úřadujícími ligovými mistry podepsal smlouvu na tři roky. Západočeši o Jemelkově příchodu informovali na svém webu.

Olomoucký odchovanec a stoper ve 121 ligových utkáních zaznamenal sedm gólů a tři asistence. V předminulé sezoně Jemelka hostoval v belgické Lovani. Za národní mužstvo si dosud připsal pět startů.

Viktoria zbrojí na závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů proti Karabachu. Západočeský klub si postupem do play-off vydělal téměř 300 milionů korun, což mu výrazně pomohlo v nelehké finanční situaci.

„Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli, a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů,“ uvedl generální ředitel a majitel Viktorie Adolf Šádek pro klubový web.

„Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany,“ doplnil plzeňský trenér Michal Bílek.

Jemelka, jenž ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na Hané, bude Plzni k dispozici na sobotní ligové utkání s Hradcem Králové. Na západě Čech se sejde s bývalými olomouckými spoluhráči, útočníkem Tomášem Chorým a záložníkem Lukášem Kalvachem.

„Přestup jsem si moc přál. Cítil jsem, že již potřebuji změnu. Ale neodchází se mi lehko. Byl jsem v Sigmě dlouho a pocity mám teď smíšené. Na jednu stranu jsem hodně šťastný, na stranu druhou cítím, že jedna etapa končí,“ přiznal Jemelka pro web olomouckého klubu.

„Věřím, že to pro mě bude posun. Bude to pro mě velká výzva, byť si uvědomuji, že jednoduché to nebude,“ dodal zkušený zadák.

Viktoria má momentálně v kádru šest stoperů. Jemelka doplnil kapitána Lukáše Hejdu, Luďka Pernicu, Filipa Kašu a letní posily Mohameda Tijaniho s Filipem Čihákem.