Plzeňský trenér Vrba po vzoru Tvrdíka gratuloval Slavii k titulu, nic ale ještě nevzdává

Fotbalisté Plzně po reprezentační přestávce snížili v lize náskok vedoucí Slavie na sedm bodů. Viktoria totiž zareagovala na remízu lídra tabulky a porazila ve 26. kole Bohemians 3:2. A v dalších zápasech chce ještě víc zdramatizovat boj o mistrovský titul. I když někteří fanoušci mají v tomhle směru jasno. Plzeň 8:00 1. dubna 2019

„Plzeň skončí druhá. Slavia to vyhraje, ta je absolutně nejlepší,“ prorokuje plzeňský fanoušek Petr, který přihlížel trápení Viktorie s třináctými Bohemians. Po dvou porážkách Plzeň ubojovala tři body, herně ale nepřesvědčila o tom, že se nadechuje k tomu, aby dostihla a předstihla Slavii. Naopak si hráči museli vyslechnout pískot z tribun ve Štruncových sadech.

„Je to přemíra snahy to zvládnout. Sami víme, že je na nás vytvářen tlak z pohledu Slavie, která hraje velice dobře a bodově nám utekla. Na druhou stranu my se samozřejmě nevzdáváme a chceme Slavii ještě potrápit. Pan Tvrdík nám před rokem při tomto stavu gratuloval k titulu a věděli jsme, že to není zase tak jednoduché. My teda také Slavii gratulujeme k titulu, ale budeme také ještě kousat,“ nevzdává boj o titul plzeňský kouč Pavel Vrba.

Před pětikolovou nadstavbou by jeho svěřenci rádi ještě ztenčili aktuálně sedmibodový náskok sešívaných.

„Musím poděkovat svazu, že vymyslel tento systém, protože nás ještě nechává ve hře o titul,“ řekl pro Radiožurnál plzeňský trenér.

Západočechům by kromě nového formátu ligy přitom mohl hrát do karet i nabitý program Slavie, kterou čeká Evropská liga proti Chelsea i domácí MOL cup.

„Čeká je dvojzápas s Chelsea a to je pro každého hráče v Česku něco mimořádného. Pro ně jsou tyto zápasy možná více, než liga a to se může nějakým způsobem projevit. Na druhou stranu Slavie má zkušené mužstvo i trenéra a jsou schopní zvládnout ty tři soutěže, které ještě hrají,“ myslí si trenér Viktorie Pavel Vrba z Plzně.

Další šanci na snížení manka na Slavii budou mít Západočeši v neděli, kdy zavítají na hřiště Slovácka.