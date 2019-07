Fotbalisté Plzně mají za sebou vydařené soustředění v rakouském Westendorfu. Zakončili jej výhrou 1:0 nad ruskou Ufou a v neděli mají volno, aby se už od pondělí koncentrovali na úvodní ligový zápas proti Olomouci. A přestože v sestavě Viktorie už nenajdeme dlouholeté opory Koláře, Bakoše nebo Petrželu, má tentokrát Pavel Vrba asi hodně zamotanou hlavu, stejně jako pozorovatelé nejbližších soupeřů Západočechů. Plzeň 7:43 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Vím, že tady byl někdo z Olomouce. Jestli i z Olympiakosu, tak má zamotanou palici,“ usmíval se v horkém a větrném počasí plzeňský trenér Pavel Vrba, který dával v Rakousku během soustředění prostor širokému kádru. V poslední přípravě s Ufou nenasadil zkušené duo Limberský - Hubník, jinak se ale na trávníku protočilo pří výhře 1:0 celkem 20 fotbalistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příprava se hodnotí až po šesti kolech, říká trenér Plzně Vrba před blížícím se začátkem ligy

„Máme teď široký kádr a hraje více hráčů. Budou hrát 16,17 zápasů, takže se protočí,“ vypočítává Pavel Vrba náročný program, kdy jeho svěřenci vstoupí ve druhém předkole do kvalifikace Ligy mistrů. A plzeňský trenérský tým, nově posílený o Marka Bakoše, má rozhodně kam sáhnout.

Zkušený obránce Adam Hloušek, podle potřeby útočník nebo záložník Ondřej Mihálik a trio středopolařů Lukáš Kalvach - Christian Herc a Dominik Janošek. To je pětice letních posil Viktorie, z nichž někteří se určitě objeví v základu v prvním ligovém kole.

„Jsou to posily. To jsou hráči, kteří by nás měli posílit. Nemyslím si, že v základní sestavě budou všichni, ale minimálně dva ano,“ líčí plzeňský trenér Vrba.

V minulé sezoně hostoval ve Slovácku a při příchodu na západ Čech se od něj až tolik nečekalo, jednadvacetiletý záložník Dominik Janošek ale v přípravě příjemně překvapoval.

„Je to těžký, ale takhle to musí být v každém zápase. Ta konkurence nás nutí makat a nikdo nic nemá zadarmo,“ pochvaluje si plzeňský tým Dominik Janošek pro Radiožurnál.

Fotbalová Plzeň zužuje kádr, obránce Hájek přestoupil do nizozemského Vitesse Arnhem Číst článek

Svými výkony ve středu zálohy si říká o místo v základní sestavě. Z Rakouska se druhý tým minulého ročníku vracel v dobrém rozpoložení, kromě prohry s Legií Varšava tu remizoval s ázerbájdžánským Karabachem a poradil si s rumunskou Craiovou a Ufou.

Fotbalová Plzeň hlásí třetí posilu. Na hostování z Alkmaaru přichází útočník Mihálik Číst článek

„Příprava se vždy hodnotí až po nějakých šesti kolech. Když budeme úspěšní, budeme říkat, že byla kvalitní. Pokud nebudeme úspěšní, budeme říkat, že byla hrozná,“ nechce Pavel Vrba přechválit přípravné období.

Vrbu těší také zdravotní stav týmu. K dispozici bude už mít i záložníka Romana Procházku a tak dlouhodobě mimo hru je pouze zraněný Ubong Ekpai, který ale má do základní daleko.

„Jsme rádi, že jsme soustředění dohráli bez zranění a že jsme zvládli poslední zápas před odjezdem domů. Doufám, že před zaplněným hledištěm v Plzni bude náš výkon ještě lepší,“ směřuje své myšlenky na sobotní ligový duel s Olomoucí trenér Viktorie Pavel Vrba.