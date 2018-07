‚Real jsme tu ještě neměli.‘ Fotbalová Plzeň očekává věhlasné soupeře, předkola se jí netýkají

Oproti minulým rokům budou mít volnější léto. Fotbalisté Plzně se díky přímému postupu do Ligy mistrů můžou soustředit ze začátku sezony jen na domácí soutěž. Předkola evropských pohárů se jich netýkají a můžou snít o soupeřích v prestižní soutěži. Plzeň 19:27 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští fotbalisté budou hrát díky českému titulu základní skupinu Ligy mistrů | Zdroj: ČTK

„Strašně bych uvítal nějakého hodně atraktivního soupeře. Já budu říkat Juventus,“zatoužil pro Ligu mistrů po týmu čerstvě v sestavě s Ronaldem generální manažer Adolf Šádek.

Jiné přání má Tomáš Paclík z vedení klubu: „V prvním koši víme jednoho, koho bychom nechtěli, toho říkat nebudu. Řeknu Real Madrid, ten jsme tu ještě neměli.“

„Já chci Lokomotiv Moskva,“ rozesmál novináře na předsezónní tiskové konferenci trenér Pavel Vrba.

Madridský Real by uvítal také obránce Roman Hubník. Losuje se ale až na konci srpna, do té doby čeká plzeňské období, které z minulých sezon prostě neznají. Žádná předkola, jen domácí soutěž. Více prostoru na ostrý start v Lize mistrů v září. Takového programu si v Plzni váží, ale má to si své mínusy.

„Výhoda to může být v tom, že se prvních 8 kol budete soustředit na ligu. V minulých letech jsme se zaměřovali spíš, abychom postoupili do skupiny a přednost dostávaly evropské zápasy. Výhoda byla v tom, že prostor dostávalo víc hráčů. V soutěžních utkáních dostali prostor i hráči, kteří ho letos tolik nedostanou,“ zamyslel se trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Ambice klubu budou spojené především s losem Ligy mistrů. „Všichni víme, že bychom i na jaře hráli rádi Evropskou ligu nebo Champions League. Buďme skromnější. Kdybychom na jaře hráli evropské poháry, byli bychom spokojení,“ připustil Vrba.

Plzeň v létě získala stopera Ludka Pernicu z Jablonce, slovenského středopolaře Romana Procházku z Levski Sofia, nigerijského krajního záložníka Ubonga Ekpaie ze Zlína a záložníka Pavla Buchu ze Slavie. Nejvýraznějším odchodem je přestup záložníka Václava Pilaře.

„Tři přišli už na začátku přípravy a zapojovali se do přípravných utkání. Někteří z nich nastoupí v základu i na Dukle. Pavel Bucha, který dorazil minulý týden, bude muset být ještě trochu trpělivější. Myslím, že kádr je doplněný vhodně kvalitou i věkem. Jsou to hráči, kteří tady nebudou do počtu," řekl Vrba. Viktoria Plzeň vstoupí do ligy na Julisce zápasem s Duklou.