Pět bodů náskoku, šest kol do konce. 'Liga bude ještě zajímavá,' říká Pavel Vrba

Po podzimu to vypadalo nepravděpodobně, ale boj o titul ve fotbalové lize může být ještě napínavý. Plzeň své jarní trápení neprolomila ani proti Spartě, horko těžko uhrála remízu, a tak jí ze 14bodového náskoku zbyl šest kol před koncem jen zlomek. Plzeň 7:45 16. dubna 2018

„Náskok se neustále zmenšuje, ale všichni vidíte, že dnes může kdokoli ztrácet s kýmkoli. Ukázala to i mužstva pod námi, vyhrála jen Slavia, ostatní ztratily. Liga bude do konce hodně zajímavá, nahoře i dole. Uvidíme, po 30. kole, dneska nemůžu říct,“ řekl na Radiožurnálu kouč Plzně Pavel Vrba.

„Hoši, děkujem,“ neslo se plzeňským stadionem. Viktoria stáhla dvougólovou ztrátu se Spartou. Jenže náskok Západočechů je zase o něco menší. Jen pět bodů na druhou Slavii.

„Slavia větší šanci a bude to ještě do konce zajímavé,“ tuší také plzeňský záložník Tomáš Hořava. I proto, že Viktorii čeká utkání v Edenu, a kdyby v něm Slavii podlehla, mohla by o titul reálně přijít.

I když je pravda, že Pražané mají ve zbytku soutěže těžší los než Západočeši, třeba už v příštím kole vyráží do Liberce a čeká je i prozatím nejlepší tým jara z Jablonce.

„My tu ligu stejně vyhrajem,“ mají i po sedmé ztrátě z osmi jarních ligových duelů jasno plzeňští fanoušci. Obránce Viktorie Radim Řezník by se s nimi nehádal, vidí to stejně:

„Pořád věříme. Náskok se zmenšuje, ale pořád je to 5 bodů, to je důležité. Tenhle zápas nás nakopne. Prohrávali jsme 0:2 a skončilo to 2:2. Pokud budeme hrát takhle, tak to zvládneme,“ říká plzeňský obránce.

Pro Viktorii by to byl za posledních osm sezon už pátý titul a pravděpodobně by ji posunul rovnou do základní skupiny Ligy mistrů.

Další sparťanský kolaps

Ve 12. minutě to tak vůbec nevypadalo. Štruncovými sady hřměly oslavné dělbuchy ve sparťanském sektoru, zbytek stadionu jako by oněměl. Zamlklí byli i fotbalisté Plzně, pokud na sebe právě nekřičeli.

„Nebylo to nic příjemného, ale hráli jsme před domácími fanoušky a chtěli jsme se s tím ještě poprat,“ řekl Tomáš Hořava.

Naději plzeňských hráčů mohly vrátit i vzpomínky na některé předchozí sparťanské zápasy. Vždyť třeba v derby letenský tým za pouhý poločas promrhal dokonce tříbrankový náskok a ztratil i další slibně rozehrané duely.

„Výkon byl dobrý, ale nejsou za to body. Možná je lepší hrát hůř a mít plný počet. Uhráli si to standardními situacemi a já to beru skoro jako porážku, měli jsme tu vyhrát,“ litoval sparťan Josef Šural.

HET liga (PLATNÉ K 16. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 24 16 5 3 42:17 53 2. SK Slavia Praha 24 14 6 4 42:16 48 3. SK Sigma Olomouc 24 11 9 4 30:18 42 4. FK Jablonec 24 11 8 5 37:23 41 5. FC Slovan Liberec 24 12 5 7 33:26 41 6. AC Sparta Praha 24 10 10 4 35:21 40 7. Bohemians Praha 1905 24 9 7 8 26:22 34 8. FK Teplice 24 8 8 8 28:28 32 9. FK Mladá Boleslav 24 7 5 12 27:38 26 10. FK Dukla Praha 24 7 5 12 26:43 26 11. MFK Karviná 24 6 7 11 27:32 25 12. FC Fastav Zlín 24 6 7 11 23:39 25 13. 1.FC Slovácko 24 5 9 10 19:28 24 14. FC Vysočina Jihlava 24 7 3 14 26:43 24 15. FC Baník Ostrava 24 5 7 12 30:39 22 16. FC Zbrojovka Brno 24 5 5 14 14:32 20