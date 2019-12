Viktoria Plzeň má nového trenéra. Klub přebírá slovenský kouč Guľa, brankáře povede Kozáčik

Guľa během podzimu vedl reprezentační výběr Slovenska do 21 let a druhým tým nejvyšší ligové soutěže převezme 6. ledna na startu zimní přípravy.

„Jsem velmi rád, že se nám po intenzivním jednání podařilo vše uzavřít ještě před Vánoci a můžeme fanouškům i veřejnosti představit nového trenéra Viktorie Plzeň, kterým bude Adrián Guľa,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek na webu.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč započal svoji trenérskou kariéru ve 34 letech. Trenčín dokázal vytáhnout do nejvyšší slovenské soutěže. V sezoně 2016/2017 pak slavil mistrovský titul se Žilinou a na Slovensku byl vyhlášen Trenérem sezony.

Se Žilinou si zahrál i v evropských pohárech a od roku 2018 nastoupil ke slovenskému národnímu týmu do 21 let.

„Přiznávám, že mám plnou hlavu fotbalu a společně s vedením i mými asistenty intenzivně řešíme vše tak, abychom byli na začátku ledna stoprocentně nachystáni a mohli začít naplno pracovat,“ uzavřel nový kouč Viktorie Plzeň.

Kozáčik povede brankáře

Změny se plzeňský klub dočká i na trenérském postu brankářů. Někdejší gólman Matúš Kozáčik ukončil hráčskou kariéru a po odchodu Martina Ticháčka bude mít na starosti přípravu brankářů.

„Na tuto roli se těším, je to pro mě obrovská výzva,“ řekl na klubovém webu Kozáčik, ten v této sezoně nastoupil jen do dvou utkání v domácím poháru. „Již delší dobu jsem se v hlavě připravoval na to, že přijde den, kdy se má role v týmu změní. Jsem velmi rád, že mi trenér a vedení klubu nabídlo tuto možnost, kterou jsem přijal,“ dodal pětatřicetiletý slovenský reprezentant, který je držitelem trenérské licence UEFA i nejvyšší gólmanské licence v ČR.

Kozáčik se podílel na čtyřech plzeňských titulech, pátý získal se Spartou. Působil i ve Slavii, celkem v české nejvyšší soutěži odehrál 242 zápasů a vychytal 111 čistých kont.