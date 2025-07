Vitík přestupuje ze Sparty do Boloně. Klub inkasuje rekordní částku za obránce z české ligy

Vítěz Italského poháru a devátý tým uplynulé ligové sezony by měl podle spekulací médií za Vitíka zaplatit i s bonusy přibližně 15 milionů eur (370 milionů korun). Za vyšší částku dosud žádný český obránce do zahraničí nepřestoupil. Hráčův agent David Nehoda na sociální síti X uvedl, že Vitík podepsal smlouvu do roku 2029 s opcí.

„Troufám si říct, že ve Spartě se mi podařilo dosáhnout všeho, co jsem si vysnil. Nikdy nezapomenu na oslavy velkých triumfů a trofejí, na zápasy v Lize mistrů a Evropské lize. Sparta je můj domov, ale nastal čas posunout se zase o kus dál, čelit nové výzvě,“ řekl Vitík v rozlučkovém videu.

Vitík následuje cestu Ladislava Krejčího staršího, jenž přestoupil na stejné trase před devíti lety. Sparťanský odchovanec opouští letenský klub jako dvojnásobný ligový šampion z let 2023 a 2024. Ve druhém mistrovském ročníku získal s týmem rovněž domácí pohár.

Celkem Vitík za Spartu odehrál 155 soutěžních utkání a dal 13 branek. V reprezentaci má na kontě pět startů.