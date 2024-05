Zbytečně nafouklá aféra, brání Radu bývalý fotbalista Vízek. Jde o latentní rasismus, oponuje novinář Mádl

Mezinárodní fotbalová federace FIFA zavádí nový přestupek. Pokud hráč specifickým gestem naznačí rozhodčímu, že byl terčem rasistických urážek, sudí zastaví zápas a začne věc řešit. V krajním případě může dojít až na kontumaci zápasu. Cílem je odstranit rasismus ze stadionů. Kritici se ale obávají zneužívání nařízení k poškození soupeře. V Pro a proti Českého rozhlasu Plus o tom diskutují Ladislav Vízek a Luděk Mádl. Pro a proti Praha 13:50 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rada | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Když to vede až ke kontumaci zápasu, tak je to šaškárna. Může dojít k tomu, že se budou hádat, protože je to tvrzení proti tvrzení. Nevím, proč se v tomto stále babrat,“ kritizuje novinku Ladislav Vízek, bývalý československý reprezentant a dlouholetý hráč Dukly Praha.

Fotbalová asociace zatím oznámila zavedení nového gesta. Jeho praktické užití je stále diskutabilní.

„FIFA chce, aby se z trávníků vytratily rasistické projevy. V praxi si to zatím představit nedokážu. Doufejme, že to má FIFA vymyšlené, úplně do detailu to nesdělila,“ avizuje sportovní novinář Luděk Mádl.

Podle Vízka bude obtížné posuzovat motivaci pro užití gesta. „Na hřišti jsou vždycky emoce, je těžké rozlousknout, jestli to je pravda, nebo jestli si hráč chce pomoct,“ podotýká. „Pořád se přetřásá rasismus. FIFA udělala nějaké kroky, ale v praxi je to nepoužitelné, protože je to na bázi žalování a rozhodčí se v tom bude patlat,“ říká Vízek.

Exemplární trest

Kvůli spornosti tvrzení a špatné ověřitelnosti pravdivosti signalizovaných rasistických útoků proto předpokládá, že se nové opatření v praxi neuchytí.

„Na úrovni prvoligového zápasu máte hlavního sudího, dva asistenty a čtvrtého rozhodčího. Lidí, kteří mohou a měli by něco slyšet, je tam dostatek,“ nesouhlasí Mádl. Stejně tak podle něj nelze rasismus přejít kvůli emočnímu vypětí.

„Nějaká omluva to být může, ale nemůže to vynulovat efekt, který je s rasismem spojen. Je to hluboko v nás. Asi se toho budeme zbavovat těžko, protože je to generační záležitost. Ale víme, že nadávat někomu na bázi toho, že je jiné barvy pleti, je špatně,“ říká Mádl.

Kromě nově zaváděného gesta již v disciplinárním řádu existují tresty za rasistické nadávky a jejich sazby jsou exemplárně vysoké. V českém fotbalovém prostředí už byly uděleny fotbalistovi Slavie Ondřeji Kúdelovi nebo naposled trenérovi pražské Dukly Petru Radovi.

„Byl jsem na zápase, když Petr křičel, a on je prostě takový. Vyrostl v osmdesátkách a v minulém století jsme neměli problém s rasismem, protože jsme se uznávali,“ uvádí Vízek. „Trest, co z toho vzešel, byl neúměrně vysoký. Na hřišti nevíte, co vám uteče z pusy a nadává se na obě strany.“

Výši trestu podle něj výrazně ovlivnila povaha zápasu, ale i osobnost trenéra, který je svými výlevy známý.

„Je takový rarášek na hřišti. Nechci říct, že nebyl správný trest, protože u Petra se to dost často opakuje, ale jeho výše byla neúměrná,“ dodává. „Chápu, že se musí něco potrestat, ale v zápasech v Pardubicích se stalo něco, ve Vlašimi se stalo něco. A to se zastřelo, protože se to nemá rozlévat do takové zbytečně nafouklé aféry, jak se stalo teď,“ myslí si Vízek.

Latentní rasismus a další vulgarismy

Petr Rada dostal peněžitou pokutu a zákaz činnosti na osm měsíců. Pak se odvolal a doba trestu se snížila na tři měsíce.

„Vzhledem k tomu, že pan Rada ani po udělení trestu neprojevil lítost ani nepovažoval výrok za rasistický, tak trest nesplnil úkol, aby ho nějak vychoval. Poté, co byl zmírněn na tři měsíce, by měl být spokojen. Stejně si připadá jako uražený a ponížený a v tuto chvíli už není pravda na jeho straně,“ oponuje Mádl.

Výchovný účinek trestu rozporuje i Vízek. „Mluvil jsem s ním a on ještě doteď nechápe, co provedl,“ podotýká. „Nechce se omlouvat, protože neví za co. Pro něj toto rasismus není, protože jinde na lavičce nadávají daleko tvrději,“ brání trenéra pražské Dukly Vízek.

Horší než potrestané nadávky podle něj je, do jakých rozměrů kauza vyrostla a jak se pořád diskutuje, i když její aktéři už ji uzavřeli. Důraz na potírání rasismu si vysvětluje dobou a změnou společenského nastavení.

„Petr Rada je přinejmenším latentní rasista, protože rozděluje lidi podle toho, jestli jsou světlejší nebo tmavší, což je rasismus,“ nesouhlasí Mádl s odkazem na historický kontext. „V 80. letech měla československá společnost s rasismem problém, jenom si ho vůbec neuvědomovala. Eskalovalo to v 90. letech třeba rasově motivovanými útoky na naše romské spoluobčany,“ vysvětluje novinář.

Aktuálně probíhající diskuse by podle něj mohla otevřít nejen otázku rasismu, ale i vhodnosti dalších vulgarismů běžně užívaných na stadionech.

Více podrobností o novém opatření fotbalové asociace a rasismu na hřišti i na tribunách si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse v úvodu článku.