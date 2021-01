Plzeňské trápení pokračuje, Čermák v Příbrami zahodil penaltu a utkání skončilo bez branek

Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony bezbrankovou remízou v Příbrami a po 15. kole zůstali na devátém místě neúplné tabulky. Hostující Aleš Čermák v 87. minutě neproměnil penaltu a předtím trefil břevno. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nedali gól a venku nezvítězili pošesté v řadě. Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru. Příbram 18:08 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně remizovali na hřišti Příbrami 0:0. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Asi jsme mohli prohrát. Jsem hrozně rád za bod, protože kluci podali výkon v enormním nasazení. Velmi dobře plnili taktické věci, o kterých jsme se před zápasem bavili. Doufám, že to pro nás bude odrazový můstek k dalším zápasům,“ řekl Horváth na tiskové konferenci.

V záloze Plzně od začátku nastoupili navrátilec z hostování Šulc a zimní posila z Olomouce Falta, kteří za Viktorii debutovali v soutěžním utkání.

Západočeši odstartovali aktivně a Kayambův centr brankář Kočí vytáhnul nad břevno. Domácí už v sedmé minutě přišli o zraněného kapitána a bývalého plzeňského záložníka Rezka. O chvíli později musel kvůli zdravotním problémům odstoupit i hostující obránce Hejda.

Příbramští zpočátku drželi s favoritem krok. Pilík z dálky protáhnul bývalého spoluhráče Hrušku, ale jeho branku o kousek minul. Plzeň se do nebezpečného zakončení dostala až ve 39. minutě, kdy Faltu zblízka výborně vychytal Kočí. Domácí gólman před pauzou zlikvidoval i Kašovu střelu po standardní situaci.

„Ke konci první půle jsme byli celkem pod tlakem. Vždycky se to odrazilo po centru a Plzeňák tam vyplaval sám. Naštěstí mě trefil a vypadalo to jako dobrý zákrok. Ještěže tak,“ řekl gólman Kočí.

Hosté pokračovali v náporu i na začátku druhé půle, do které nenastoupil další zraněný obránce Limberský. Tečovaná rána Kalvacha skončila těsně nad břevnem.

„Oproti podzimu tam možná byly trochu větší zodpovědnost a důslednost při defenzivních věcech, ale stále potřebujete soupeře otevřít. V tak bojovném zápase se nám to nepodařilo. Bylo to o jednom gólu,“ konstatoval Guľa.

Domácí se nenechali zatlačit na dlouho a zahrozili v 57. minutě. Hruška pouze vyrazil Kingueho střelu a s obtížemi zlikvidoval také Voltrovu dorážku. Na druhé straně Kočího zachránilo břevno po hlavičce střídajícího Čermáka. Plzeňský záložník pak těsně minul po standardce.

Čermák selhal

V závěru domácí Soldát v pokutovém území fauloval náhradníka Matějku a rozhodčí Orel po kontrole u videa nařídil pro Viktorii penaltu. Tu však neproměnil Čermák, když přízemní střelou vůbec netrefil branku.

„Aleš byl určený. Proměnil nám penalty, dával góly, v sezoně je na šesti. Vzal na sebe zodpovědnost. I někteří renomovanější hráči světových kvalit nepromění penaltu. Měli jsme na to, abychom dali gól ze hry a z jiných herních situací, ale tahle byla nejvíc viditelná,“ prohlásil Guľa, jehož tým vyhrál v jediném z posledních osmi kol.

Horvátha překvapilo, že jeho svěřenci před penaltou neprotestovali, takže se snažil Čermáka rozhodit sám z lavičky.

„Měl jsem pocit, že kluci jsou odevzdaní. Dokud není míč za čárou, nevidím důvod, proč nedělat všechno pro to, abychom nedostali gól. Já volal přes cele hřiště nějaká slova, která určitě nebyla sprostá. Byl to spíš hec a nakonec to možná nějaký vliv na Aleše mělo, když neproměnil,“ uvedl někdejší záložník.

15. kolo první fotbalové ligy:

1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Orel - Kotík, Vlček - Hocek (video). ŽK: Pilík - Ondrášek, Čermák. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 17. 1. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 14 12 2 0 39:5 38 2. Jablonec 15 10 2 3 31:15 32 3. Sparta 14 9 2 3 29:18 29 4. Slovácko 14 7 3 4 25:15 24 5. Ostrava 13 6 4 3 18:10 22 6. Liberec 14 6 4 4 21:16 22 7. Olomouc 15 5 7 3 21:18 22 8. Pardubice 15 6 4 5 15:17 22 9. Plzeň 15 6 3 6 28:21 21 10. Karviná 15 5 5 5 14:20 20 11. Č. Budějovice 14 4 6 4 19:22 18 12. Zlín 14 5 2 7 15:17 17 13. Teplice 15 5 1 9 16:33 16 14. Bohemians 1905 14 4 3 7 17:19 15 15. Ml. Boleslav 15 2 4 9 17:29 10 16. Brno 15 2 4 9 13:28 10 17. Příbram 14 2 4 8 10:28 10 18. Opava 13 1 4 8 10:27 7