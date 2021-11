Bude Křetínský řešit stejný problém jako Red Bull? Soutěže UEFA nesmí hrát týmy se stejným majitelem

Spekulace, které se v říjnu objevily v britských médiích, se 10. listopadu oficiálně potvrdily - český miliardář Daniel Křetínský koupil 27% podíl ve fotbalovém klubu West Ham United. V budoucnu by navíc mohl svůj vliv v Londýně navýšit a stát se majoritním akcionářem. V tu chvíli by ale musel patrně přehodnotit svůj podíl v pražské Spartě, soutěže UEFA totiž nesmí hrát týmy se společným vlastníkem. Londýn 15:29 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Křetínský | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," uvedl Daniel Křetínský v prohlášení.

O jakých pravidlech to český miliardář mluvil? UEFA zakazuje hrát evropské soutěže (Liga mistrů, Evropská liga, Evropská konferenční liga) klubům, které ovládá stejný většinový vlastník. Pokud by se dva takové kluby kvalifikovaly do stejného ročníku soutěže UEFA, jeden z nich by se ho účastnit nemohl.

Budoucí většinový vlastník?

Zákaz startu v soutěžích UEFA v případě Sparty a West Hamu v současné době nehrozí, v londýnském klubu Křetínský vlastní jen 27 % akcií. Brzy by však tato otázka vyvstat mohla, jak totiž informuje server The Athletic a další britská média, Křetínský se má v blízké budoucnosti ucházet o roli většinového vlastníka „Kladivářů“. V současnosti je druhým největším spolumajitelem po Davidu Sullivanovi, který vlastní 38,8 % akcií klubu, zatímco třetí v pořadí David Gold drží 25,1 %.

„Nemyslím si, že Křetínský koupí celý klub, ale očekávám po roce 2023 nárůst jeho podílu,“ říká novinář Matt Slater. Do té doby taková akce údajně nehrozí kvůli klauzuli nastavené společností Greater London Authority (GLA), která vlastní stadion West Hamu. Pokud by Sullivan a Gold prodali do března 2023 více jak 30 % akcií klubu, museli by se podle klauzule o své zisky výrazně dělit právě s GLA.

Pokud se Křetínský v roce 2023 stane většinovým majitelem West Hamu, bude už Spartu muset řešit. Jeho podíl v pražském klubu není jasný, ale podle médií v něm drží až 56 % akcií. Na Letné také zastává roli předsedy představenstva, což by pro UEFA v budoucnosti byl problém, i kdyby nebyl většinovým vlastníkem klubu.

Účast Sparty a West Hamu v evropských pohárech tak změny v majetku Daniela Křetínského neovlivní ani letos, ani v příští sezoně. V budoucnu by se však musel pravděpodobně vzdát vlivu na dění v jednom z klubů nebo jednoduše vybrat, jaký z nich bude v Evropě hrát.

Případ Red Bullu

Vlastnictví vícero klubů není ve fotbalovém prostředí výjimečným jevem. Italský byznysmen Giampaolo Pozzo se svou rodinou například vlastní anglický Watford, italské Udinese a do roku 2016 měl pod palcem i španělskou Granadu. Pravidla UEFA však řešit nemusel, jelikož se jeho kluby nikdy společně neúčastnily stejného ročníku evropských pohárů.

To samé platí pro Matthewa Benhama, majitele nováčka Premier Leauge Brentfordu, který drží většinový podíl i v dánském Midtjyllandu, nebo pro thajskou společnost King Power, která drží ruku nad anglickým Leicesterem a belgickým OH Leuven.

Nejtypičtějším příkladem společného vlastnictví je však vztah fotbalového Lipska a Salzburgu. Tady už ale nastal problém, protože oba celky vlastněné firmou Red Bull GmbH se v roce 2017 kvalifikovaly do Ligy mistrů. Celky tak musely změnit svou organizační strukturu, aby je kromě majitele nespojovalo nic, co by mohlo naznačovat střet zájmů.

Po měsíci šetření nakonec UEFA dala oběma klubům zelenou. „Po důkladném šetření a důležitých strukturálních změnách v klubech jsme zjistili, že žádná fyzická nebo právnická osoba nemá rozhodující vliv na více než jeden z klubů, které se účastní soutěže UEFA,“ zněl tehdejší verdikt.

