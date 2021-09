Obnoví zašlou slávu? Explzeňský Guľa se snaží pozvednout slavnou Wislu Krakov, k ruce má tři Čechy

Nejstarší fotbalový klub v Polsku Wislu Krakow od léta vede bývalý trenér Viktorie Plzeň Adrián Guľa. Slovenský kouč má v kádru i trojici českých hráčů. Michal Frydrych, Matěj Hanousek a Jan Kliment se tak můžou každé ráno těšit i na trochu netradiční předehru tréninku, společnou snídani. Krakov 9:52 28. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Adrián Guľa | Zdroj: Profimedia

„Už v minulé sezoně jsme měli společné snídaně, tak dvakrát do týdne. Teď to máme každé ráno od osmi do devíti, trénink začne za další hodinu a půl. Každý tak má čas se ještě připravit, udělat si věci pro sebe, rozcvičit se nebo jen pokecat s klukama v kabině,“ řekl Radiožurnálu Michal Frydrych.

Trenér Adrián Guľa si nemyslí, že by společné stravování v tréninkovém centru třicet kilometrů jižně od Krakova mělo být považované ze něco výjimečného.

„V profesionálním sportu je to normální. Tady už na to byli částečně zvyklí, takže jsme jen pokračovali v tom, co bylo nastavené. Jsou tu skvělé podmínky, máme dvě tréninková hřiště a výborný servis. Pro hráče je to výhoda, není to tak, že by je to vyrušovalo,“ uvedl bývalý trenér plzeňské Viktorie.

I když stráví fotbalisté v tréninkovém areálu se snídaní, obědem a třeba i padesátiminutovou cestou tam a zpět více než půl dne, tak to podle Frydrycha patří k jejich práci.

„Tým je i víc pohromadě, není to jen tak, že se sejdeme na trénink a pak hned odjedeme,“ pochvaluje si Frydrych.

Navíc od nové sezony se může česko-slovenská klika v Krakově, která čítá i slovenského záložníka Michala Škvarku, těšit z plného stadionu Henryka Reymana. Ten pojme přes třiatřicet tisíc diváků.

„Od léta se zase otevřely stadiony, návštěvy jsme teď měli opravdu velké. Na Legii přišlo 24 tisíc, s Lechem Gdaňsk 16 tisíc,“ podotkl Frydrych, který si za rok v Krakově vybudoval silnou pozici i díky dobré polštině.

„Když jsem z Ostravy, tak jsem spoustě věcí už rozuměl, takže jsem to neměl jako kluci z jiných zemí. Probojoval jsem se do základní sestavy a poslední zápasy nastupuji jako kapitán, takže tuhle roli jsem zvládl a jsem rád, že se mi to takhle povedlo,“ těší odchovance Hranic a Baníku Ostrava.

Při zdravotní absenci hvězdného Jakuba Blaszczykowského kapitán Wisly Frydrych spolu s trenérem Guľou spřádají plány, jak zvednout klub zase do polské špičky.

„Je tu velká historie, úspěchy. V posledních letech měl klub svoje problémy, což se může ve fotbale stát. Pro mě je to ale pořád velký klub s velkým potenciálem,“ dodal Guľa. Po devíti kolech osmnáctičlenné polské Ekstraklasy je Wisla devátá, o bod za osmým městským rivalem Cracovií.