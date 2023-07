Za Lužánkami hrát nebudeme. Musíme rekonstruovat stadion v ulici Srbské, říká majitel Zbrojovky Bartoněk

Fotbalisté Brna po sestupu do druhé ligy mění majitele a vedení. Jedním z vyřčených cílů nových akcionářů je to, aby se klub do pěti let přestěhoval na nový stadion. Současný fotbalový svatostánek přestává splňovat podmínky na profesionální soutěže. Vedení Zbrojovky musí spolupracovat s městem Brnem. Brno 19:07 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion v Srbské ulici pomalu přestává splňovat podmínky pro profesionální soutěže | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

„Momentálně je přesun na nový stadion mimo dosah klubu i nás nových funkcionářů. S městem intenzivně jednáme, ale musíme počkat do čtvrtého kvartálu, kdy už snad budeme schopní představit nějaké řešení, ke kterému se směřuje,“ popsal současnou situaci ohledně výstavby nového stadionu pro brněnskou Zbrojovku nový spolumajitel klubu Pavel Svoreň.

Poslechněte si, jak to vypadá se rekonstrukcí fotbalového stadionu pro hráče Zbrojovky Brno

V posledních letech se probírají tři varianty. Kompletní rekonstrukce stadionu v Srbské ulici, vybudování nového stadionu v areálu brněnského Výstaviště, kde brzy začne stavba multifunkční arény, která bude domovem hokejové Komety Brno, ale také návratu Zbrojovky na ikonické místo Za Lužánkami.

Úprava stadionu v Srbské ulici

Dosavadní většinový majitel Václav Bartoňek ale poslední variantu nepovažuje za reálnou. „Prostor Za Lužánkami je mimo debatu,“ zní stručná odpověď.

Podle Bartoňka je důležité nečekat na rozhodnutí o stavbě nového stadionu, ale také alespoň v základě upravit současný domov v Srbské ulici. Ten totiž přestává splňovat licenční podmínky pro profesionální soutěže. Například je nutné vyměnit kompletní hrací plochu. „Je to závod o stavbu, vyhřívání, sanační vrstvy, zavlažování, substrát a poprvé v dějinách Brna to nebude výsev, ale travnaté koberce,“ přibližuje Bartoňek.

To vše potřebuje stadion v Brně vylepšit, aby v případě postupu do první ligy nemusela hledat azyl jinde. „Potřebujeme rekonstrukci umělého osvětlení, nové bezpečnostní opatření a také úplně jiné sociální a bezpečnostní řešení v sektoru hostů, který musí být zastřešený.“

Stadion v Srbské ulici patří městu Brno a vedení už na potřebné úpravy vyčlenilo sto milionů korun. „Samozřejmě to bude na etapy a chceme to udělat tak, aby tam mohla Zbrojovka hrát. Musíme to pečlivě rozdělit a během příští letní pauzy by se měl stihnout udělat trávník a potom zapracujeme na vybudování stadionu tak, aby splňoval všechny podmínky,“ přibližuje harmonogram akcí radní pro Sport Tomáš Aberl z TOP 09.

Nutné úpravy stadionu v Srbské ulici mají být hotové do léta roku 2025.