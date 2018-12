Amerika pro něj byla velkou výzvou, říká o fotbalistovi Ondráškovi jeho agent

Krakov a Dallas dělí téměř 9000 kilometrů. Přesto si Zdeněk Ondrášek vybral právě tuto, z fotbalového hlediska ještě stále trochu exotickou destinaci. Svou roli sehrál i fakt, že zástupci amerického klubu za ním do Polska osobně přicestovali.

„Jak Zdeňkovi, tak nám jako agentuře imponovalo, že neváhali a rozhodli se vydat několik tisíc kilometrů za Zdeňkem na setkání, které trvalo několik minut. Bylo to po posledním domácím zápase,“ říká Ondráškův agent David Zíka.

Nehledě na délku osobního setkání byla jednání úspěšná, a Zdeněk Ondrášek se tak po jako třetí Čech v historii ukáže v zámořské MLS. Před ním se to podařilo Luboši Kubíkovi a Bořku Dočkalovi.

„Čeští fotbalisté tam nechodí každý den. Zdeněk je dobrodruh, člověk, který je velice originální a má velký charakter. Amerika pro něj byla velkou výzvou,“ říká Zíka.

Přestup z Polska do Spojených států byl Ondráškova agenta lákavý pochopitelně i z finanční stránky.

„Když porovnáme platové podmínky třeba v NFL nebo v NBA a v MLS, tak tam samozřejmě výrazný rozdíl je. Na druhou stranu když to porovnáme třeba s podmínkami, které si mohou hráči vydělat v Evropě, tak je to velice atraktivní. Označil bych to zhruba na úrovni druhé poloviny Bundesligy,“ vysvětluje Zíka.



Ondrášek letos zaujal střeleckou formou. S 11 góly byl druhým nejlepším střelcem polské ligy. Díky tomu se tak dostal do hledáčku dallaského klubu.

„Sledovali ho od konce září s tím, že intenzivně v nějakých posledních pěti zápasech. Potkalo se to s tím, že je Zdeněk ve výborné formě a podzim mu sedl,“ říká Zíka.

Zdeňka Ondráška teď čeká zhruba třítýdenní dovolená. Po ní se v lednu už bude hlásit v novém pracovišti v Dallasu