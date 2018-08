‚Myslel jsem, že spadne stadion.‘ Zdeněk Zlámal vychytal Celtic a užívá si angažmá ve Skotsku

Fotbalový brankář Zdeněk Zlámal vychytal první čisté konto ve skotské lize a rovnou proti Celticu Glasgow. Angažmá ve Skotsku si užívá a na začátku sezony se daří i jeho týmu, řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Edinburgh, Praha 9:00 12. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zlámal září v brance Hearts, první nulu ve skotské lize vychytal proti Celticu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před pár hodinami jste porazili Celtic Glasgow 1:0. Jak jste slavili?

S klukama jsme si psali a šli jsme na večeři. Na neděli nás asistent trenéra pozval k sobě domů na barbecue a budeme grilovat, takže tam všichni pojedou i s rodinami. Bude se to slavit spíš v neděli.

Hned po zápase asi slavili spíš fanoušci. Úhlavní rivalové Hearts jsou Hibernians, ale i proti Celticu to musí být událost.

Fanoušci tím zápasem žili celý týden a pořád nám připomínali, že jsme doma silní a můžeme je porazit. To se nám povedlo i s trochou štěstí. Úvod je zatím výborný, máme ze dvou zápasů šest bodů, ale sezona je dlouhá, takže to beru s rezervou.

Jaký to byl zápas? Zapotil jste se hlavně v úvodu druhé půle.

Je to tak. Celtic byl trošku lepší na míči a nějaké šance měl. Ale my jsme je přežili a pak jsme dali krásného góla. Kyle Lafferty to krásně trefil z voleje a pak už jsme šli do bloku a výborně jsme to ubránili. A to, co předvedli fanoušci, když jsme dali gól… Myslel jsem si, že spadne stadion. Už vím, co to je 12. hráč.

Jeden z fanoušků Celticu vás i trošku provokoval, když vám „podal“ míč zblízka směrem na citlivá místa.

Nechtěli mi podat balon a pak mi ho hodili trošku nefér. Ale já jsem se tomu jen zasmál. Mám tyhle okamžiky docela rád, nějakou komunikaci s fanoušky. Takže jsem mu ukázal jedničku, že je vše ok a šel jsem dál. Tohle mě naopak vyhecuje k lepšímu výkonu.

Fanoušky můžete srovnávat, jací jsou v porovnání s Českem či Tureckem?

V Turecku byly atmosféry taky výborné, ale spíš na venkovních stadionech, když jsme hráli na Besiktasi nebo na Fenerbahce. V Čechách jsou atmosféry taky dobré, musím zmínit Bohemku, kde dokážou fanoušci podpořit.

Ale tady je to něco speciálního, stadion je postavený tak, že tribuny jsou dva tři metry od hrací plochy a s fanouškem je hodně blízký kontakt. Když se udělá skluz, gól nebo něco, co se fanouškům líbí, tak začnou bouřit a bláznit. Je to typický ostrovní fotbal.

Když jste zmínil Bohemians, tak ti taky před pár týdny Celtic porazili, neptal jste se na rady?

Už jsem si psal s Darkem Jakubowiczem (ředitelem vršovického klubu, pozn. red) a masérem Bohemky, že oba zápasy skončily 1:0. Dělali si srandu, že jsme je napodobili.

Po dvou kolech máte šest bodů, přitom přišlo hodně nových hráčů. Jak dlouho to může vydržet?

Přišlo 13 nových hráčů a mám zkušenosti, že když se hodně obmění kádr, nemusí to klapat, viz třeba vloni Sparta. Musím se přiznat, že jsem měl trošku obavy, ale sedli jsme si výborně a je tu skvělá parta.

Nejdůležitější je, aby se to projevilo na hřišti. Zatím se to projevuje, ale nechci být v žádné velké euforii, je to teprve druhý zápas a uvidíme, jak to bude dál. Největším favoritem na titul je ale Celtic.

Jaké zatím je to angažmá ve Skotsku?

Už odmalička jsem inklinoval k britskému fotbalu, jsem typ gólmana pro britský fotbal, spíš silovější. Za tohle angažmá jsem rád a užívám si to. Jinak to nedovedu vyjádřit. Jak tu atmosféru, tak zemi a doufám, že to tak bude pokračovat.