U bývalých fotbalistů je větší riziko neurologických onemocnění, potvrdil britský výzkum

Výzkum univerzity v Glasgow zvyšuje hlavičkování rizika neurologických onemocnění, ale úplně přesné příčiny jako opakované otřesy nebo jiné faktory zatím zjištěny nejsou.

Nicméně i tak je výzkum skotského týmu expertů do jisté míry zásadní, protože potvrdil, že fotbal lidské hlavě nesvědčí. Lépe řečeno nesvědčil. Výzkum se totiž zaměřil na bývalé profesionální hráče, kteří se fotbalu věnovali mezi lety 1900 a 1976. Zabýval se téměř osmi tisíci úmrtími a podle srovnání s řekněme běžnou populací bylo o bývalých hráčů čtyřnásobně větší riziko, že je postihne Alzheimerova choroba nebo dvojnásobné riziko, že se budou léčit z Parkinsonovy choroby.

Výzkum po smrti bývalého fotbalisty Jeffa Astlea a na nátlak jeho rodiny iniciovala Anglická fotbalová asociace. Ta česká zatím s aktuální uvedenou zprávou nepracuje. Podle předsedy zdravotní komise Petra Krejčího už dříve přijala určitá opatření. Ta se ale týkají zatím jen mladých fotbalistů.

„Zatím je to u nás jen u dětí, tam už prevence je, že nehlavičkují nebo to trénují s měkkými balony. Je to už asi rok stará záležitost. Tahle studie u nás není známá nebo ještě není žádným způsobem akceptovaná,“ říká Petr Krejčí.

V Česku se tématu věnuje například uznávaný neurochirurg Vladimír Beneš. A ten už také navrhoval, aby se děti do 13 let nehlavičkovaly. Doporučoval také helmu, která by mírnila nárazy.

A jak se k nejnovějším zjištění staví sami fotbalisté? Radiožurnálu se povedlo po dopoledním tréninku zastihnout oporu pražských Bohemians Jakuba Podaného. Toho výsledky výzkumu nepřekvapily, neumí si ale představit, že by se fotbal mohl svých rizik zbavit.

„Musím říct, že jsem ani nepotřeboval nějaké potvrzení. Upřímně není moc o čem přemýšlet. V každém sportu máte něco a tohle je asi přijatelné riziko, které každý z nás podstoupí,“ říká Jakub Podaný.

Jako fotbalista může mít tedy podle výzkumu univerzity Glasgow větší sklony k neurologickému onemocnění, na druhou stranu je u něj podle jiných výzkumů nižší riziko infarktu nebo třeba rakoviny plic.