Budu mít stejné číslo jako Messi, směje se brankářka Votíková po přestupu ze Slavie do PSG

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Barbora Votíková 🇨🇿



Reprezentační brankářka Barbora Votíková přestoupila z pražské Slavie do Paris St. Germain. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Plzně podepsala v týmu francouzských mistryň dvouletou smlouvu do června roku 2023. V týmu úřadujících francouzských mistryň a letošních semifinalistek Ligy mistrů bude nosit číslo 30 jako Lionel Messi a chce se stát klubovou jedničkou. Paříž 13:47 25. srpna 2021

„Tímhle příspěvkem uzavírám jednu z mých velkých povedených životních kapitol. Ve Slavii jsem strávila 6 sezon a byla mi nejen fotbalovým domovem. 3 tituly - nazdár. Čtvrtfinále Ligy mistrů. Tisíce lidí na stadionu v zádech. Díky Slavie, že jsi mě dostala až sem, otevřela dveře k dalším příležitostem a výzvám,“ napsala dnes na rozloučenou Votíková na svůj Instagram.

„Jsem Slavii za všechno moc vděčná a bude mi moc chybět, ale teď je na čase se posunout o krok dál a přijmout další výzvy,“ dodala v rozhovoru na oficiálních stránkách Slavie.

V pařížském týmu bude nablízku fotbalovým hvězdám jako je Neyma či Lionel Messi „Je to super úlet. Ke všemu budu nosit na dresu stejné číslo jako právě Lionel Messi, budeme spolu sdílet pařížskou třicítku,“ glosovala příjemnou shodu Votíková.

Mimo francouzského velkoklubu měla ještě jednu nabídku, ale PSG u ní jasně vyhrálo. „Žádný vyloženě vysněný klub pro přestup jsem nikdy neměla, ale je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, takže to splněný sen určitě je,“ přiznala čtyřiadvacetiletá brankářka.

Ta se stane i první Češkou ve francouzské lize. „Neznamená to pro mě vlastně nic. Tahle prvenství v zahraničních ligách pro mě nejsou nijak podstatná. Poslední dvě sezony jsem sice o zahraničí přemýšlela, nabídky ale nebyly až tak zajímavé. Ta do PSG se nicméně nedala odmítnout,“ řekla Votíková.

V týmu úřadujících francouzských šampionek a dvojnásobných finalistek Ligy mistryň by se ráda probojovala na post klubové jedničky. Vedle ní v týmů působí také také německá brankářka Charlotte Vollová.

„Mým cílem je se samozřejmě porvat o místo jedničky, i když to bude vzhledem ke konkurenci velmi těžké. Chtěla bych odehrát co nejvíce zápasů bude možno, obhájit titul francouzského mistra a dostat se co nejdále v Lize mistryň, nejlépe do finále. Cílem také je zapadnout do týmu nebo se naučit aspoň trošku francouzsky,“ dodala Votíková.