České fotbalistky vstoupily do baráže o Euro jasnou výhrou, Bělorusko deklasovaly 8:1

Z prvního barážového utkání proti Bělorusku si odnáší naše ženská reprezentace vysokou výhru a skvělou pozici do odvety! 🇨🇿 🦁 👏 pic.twitter.com/21wOjYVBwI — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 25, 2024 České fotbalistky v úvodním utkání 1. kola play-off o postup na mistrovství Evropy deklasovaly 8:1 Bělorusko a jsou blízko postupu do závěrečné baráže. Svěřenkyně trenéra Karla Rady rozhodly pěti góly už v prvním poločase, dvakrát se prosadily Kateřina Svitková a Kamila Dubcová. Odveta je na programu v úterý opět na neutrální půdě v chorvatské Veliké Gorici, kde Bělorusko hraje kvůli sankcím za válku na Ukrajině. Velika Gorica (Chorvatsko) 22:44 25. října 2024

Český výběr vedl už v šesté minutě 2:0 po gólech Khýrové a Svitkové, která po snížení Šlapakovové přidala ve 20. minutě svou druhou trefu. Do pauzy se dvakrát prosadila i Dubcová a český tým vstoupil skvěle i do druhé půle. Po brankách Staškové a Bartoňové to bylo v 52. minutě už 7:1.

Vzápětí přibrzdila reprezentaci červená karta pro Sonntagovou, čtvrthodinu před koncem přesto přidala další gól Černá. Radův tým zdolal Bělorusko počtvrté za sebou a vyrovnal proti němu nejvyšší výhru 7:0 z předloňské kvalifikace o mistrovství světa.

Pokud si Češky v úterý pohlídají náskok, bude je dělit už jen jeden dvojzápas od premiérového postupu na velký turnaj. O účast na šampionátu ve Švýcarsku v příštím roce by se utkaly pravděpodobně s Portugalskem, které dnes zvítězilo v Ázerbájdžánu 4:1.

Play off o postup na mistrovství Evropy fotbalistek v roce 2025 - úvodní utkání 1. kola (ve Veliké Gorici): Bělorusko - Česko 1:8 (1:5) Branky: 16. Šlapakovová - 6. a 20. Svitková, 34. a 38. Dubcová, 2. Khýrová, 49. Stašková, 52. Bartoňová, 75. Černá. Rozhodčí: Grundbacherová (Švýc.). ČK: 53. Sonntagová (Česko). Sestava Česka: Votíková - Šlajsová (72. Pěčková), Dědinová, Sonntagová, Bartoňová - Krejčiříková, Cahynová, Svitková (72. Bertholdová), Khýrová (63. Černá) - Stašková (81. Polášková), Dubcová (72. Kotrčová). Trenér: K. Rada.