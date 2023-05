‚Je to poslední utkání, není se na co šetřit.‘ O vítězi ženského poháru rozhodne páté derby sezony

Fotbalistky Sparty vyzvou ve finále Českého poháru Slavii. Vršovický klub vyhrál ligovou nadstavbu bez ztráty bodu a dostal pouze jeden gól. Zaslouženě tak slávistky získaly mistrovský titul. Vynikající formy soupeře by ale mohla ve finále využít Sparta. Praha 14:04 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O vítězi ženského poháru rozhodne páté pražské derby letošní sezony (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Slávistky jsou teď určitě v lepším psychickém rozpoložení, musí se líp cítit, dařilo se jim. To nám se naopak nedařilo vůbec,“ říká kapitánka Sparty Eliška Sonntagová.

„Vyhrály ligu, ale souhlasím s tím, že o to větší je naše motivace získat pohár. Určitě do zápasu půjdeme s tím, že tam chceme nechat všechno a chceme pohár přivézt domů na Spartu. Věřím, že konečně ukážeme, co v nás je, že se nám utkání povede a bude podle našich představ,“ přeje si Sonntagová.

Finále Českého poháru bude už pátým derby pražských S v letošní sezoně. V základní části se nejprve hrálo na hřišti Slavie nerozhodně, pak Sparta na Letné dokázala vyhrát. Nadstavba už ale patřila naplno sešívaným, které nejdříve zvítězily na Spartě a nakonec i v Edenu, kde slavily titul. Podle kapitánky Slavie Diany Bartovičové tak budou rozhodovat detaily.

„Každé derby je specifické svým průběhem a jinak tomu nebylo ani v této sezoně, kdy z těch čtyř zápasů nenajdete dva stejné. Sparta bude těžko nějak měnit svůj způsob hry za těch pár dní, takže myslím, že víme, co čekat. Podobné zápasy mohou rozhodovat standardní situace nebo nějaké secvičené signály, na které se ale stejně nemůžete připravit,“ tvrdí Bartovičová.

„Myslím, že se dá vždycky vymyslet něco nového, čím můžeme soupeře překvapit. Ale stejně, jak máme my načtené je, tak mají ony načtené nás,“ doplňuje ji sparťanská kapitánka Sonntagová.

Vršovický klub obhajuje double z loňského ročníku. „Tu první část, tedy ligu, už máme splněnou. Teď nás čeká ještě finále, které chceme zvládnout. I když se Spartě aktuálně výsledkově nedaří, je to pořád kvalitní tým. Pro oba celky je to poslední utkání sezony, takže už se není na co šetřit. Doufám, že po konci zápasu si budeme moct odškrtnout i ten poslední cíl, který nám chybí k tomu, aby letošní ročník byl opravdu stoprocentní,“ říká Bartovičová.

Poprvé v historii ženského poháru hostí finále Vlašim. Zápas začne na stadionu v Kollárově ulici v 18 hodin.