Fotbalistky Slavie proti Lyonu prohrály vysoko 0:9. ‚Soupeř byl zkrátka nad naše síly,‘ mrzelo kouče Pitáka

„Určitě jsme zklamaní, že jsme dostali devět gólů. Ale věděli jsme, že kvalita týmu soupeře je jinde, než ta naše. Mrzí mě ten prospaný první poločas. Myslím si, že kdybychom do něj nastoupili nastavení tak, jako do druhého poločasu, mohl být výsledek lepší. Ale ten soupeř je zkrátka nad naše síly,“ uznal po utkání trenér Slavie Karel Piták.

Souboj s předloňským vítězem Ligy mistryň byl chvílemi až krutým zrcadlem, jak odskočené soupeřky jsou. V čem byl ale rozdíl nejmarkantnější? „Určitě rychlost a síla. To byly asi hlavní parametry, ve kterých byl Lyon úplně někde jinde, než my. Někdy jsme do soubojů přistupovaly až hodně naivně, a možná s velkým respektem, často jsme se jich ani neúčastnily. Na tomhle určitě musíme pracovat a nastavilo nám to docela velké zrcadlo,“ popisuje kapitánka pražského týmu Diana Bartovičová.

Navzdory vysoké porážce ale slávistky v Lize mistryň rozhodně neskládají zbraně. Před sebou teď mají dva velmi důležité zápasy proti Brannu a Sankt Pöltenu.

A přesně to, v čem dominovaly hráčky Lyonu, očekává Karel Piták od svých svěřenkyň ve zbylých utkáních. „Říkali jsme si, že se v naší skupině asi bude hrát o druhé místo. Určitě musíme být daleko agresivnější v soubojích, protože když k tomu přistoupíme jako v prvním poločase, budeme mít problém s každým soupeřem. Nejvíc mi tam chyběla agresivita a důraz v soubojích, na čemž budeme muset přes týden zapracovat. Nemůžeme si tam jít jenom zahrát, ale musíme jít na hřiště vyhrát,“ burcuje kouč Piták.

Další utkání Ligy mistryň čeká jeho svěřenkyně ve středu v Norsku proti domácímu Brannu.