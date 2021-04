„Do odvety je to pro nás dobrý výsledek,“ potěšilo nerozhodné skóre trenéra českých fotbalistek Karla Radu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Máme na ně.‘ Fotbalistky chtějí po úvodní remíze se Švýcarskem vybojovat historické Euro v odvetě

Jeho tým přestál v úvodním poločase šance Švýcarek a krátce po přestávce se z penalty dostal do vedení.

„Dokud jsme měli sílu a byli aktivní, dostávali jsme se dopředu, vysouvali jsme zónu, byli jsme nebezpeční i v šestnáctce soupeře. Tam to bylo dobré,“ líbilo se Radovi, že jeho svěřenkyně dokázaly favoritkám herně konkurovat. Bohužel pro ně jen do 70. minuty.

„Došly nám síly. Byl to pro nás velmi náročný zápas po všech problémech, které byly. Měli jsme nějaké pauzy, holky měly pauzy. Ani všechny naše hráčky nejsou v takovém herním vytížení, v jakém by měly být,“ popisoval český kouč.

Češky ztratily v závěru těsnou výhru. Podle kouče Rady jim to ale neublíží.

České fotbalistky v úvodním duelu baráže o evropský šampionát remizovaly doma se Švýcarskem Číst článek

„Myslím, že psychicky nás to nezlomí. Holky to odmakaly, odbojovaly. Pojedeme se tam znovu o to poprat,“ burcoval Karel Rada a střelkyně jediné české branky Kateřina Svitková s ním souhlasila.

„Předvedly jsme, že je to padesát na padesát. Máme na ně a rozhodně do toho půjdeme s tím, že umíme vstřelit gól, a taky ho vstřelíme. Myslím, že ony to teď budou hodně bránit, budou hodně zatažené. Myslím, že z nás mají respekt a že to na nich bude znát,“ prohlásila hráčka londýnského West Hamu.

České fotbalistky nastoupí k odvetě ve Švýcarsku v úterý.