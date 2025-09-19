Fotbalistky Slavie v Evropském poháru čeká Austria Vídeň. Sparta jde na Ferencváros, Slovácko na Frankfurt

Fotbalistky Slavie čeká po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistryň 2. předkolo nově založeného Evropského poháru, v němž se utkají s Austrií Vídeň. Sparta, jež do nejsilnější klubové soutěže rovněž nepostoupila, narazí na Ferencváros. Třetí český zástupce Slovácko se utká s Eintrachtem Frankfurt. Rozhodl o tom los v Nyonu.

Fotbalistky Slavie slaví gól v pražském derby

Fotbalistky Slavie slaví gól v pražském derby | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Úřadující český mistr Slavia prohrála ve finále 2. předkola kvalifikace Ligy mistryň s norskou Valerengou 0:4. Do nejprestižnější evropské soutěže se tak ani po dvou letech nevrátí, místo toho se utká s rakouským mistrem v premiérového ročníku Evropského poháru UEFA.

Oba týmy se v soutěžním utkání setkají poprvé. Rakouské mistryně došly v kvalifikaci Ligy mistryň o kolo dál, než slávistky. Svůj miniturnaj ovládly po výhrách na Glasgow City a FC Minsk bez obdržené branky, ve 3. předkole ale vypadly s FC Paříž.

Pražský celek může strašit pevná obrana Rakušanek. Za čtyři utkání předkol totiž inkasovaly jen dvakrát, a to právě od francouzského týmu.

Druhý celek minulé sezony Sparta podlehla ve stejné fázi jako rivalky z Edenu AS Řím 1:5 a na postup do základní části čeká už devět let. Jejich soupeřkám z Ferencvárose se sen o Lize mistryň rozplynul ve 3. předkole, kdy prohrály ve dvojzápase s norskou Valerengou 1:5.

Slovácko na rozdíl od pražských klubů čeká vůbec první letošní zápas v evropských pohárech a čeká ho podle papírových předpokladů i nejtěžší soupeř. Frankfurt ve 3. předkole Ligy mistryň podlehl Realu Madrid, v sezoně 2023/2024 se ale představil, stejně jako Slavia, ve skupinové fázi.

Třetí tým loňského ročník ženské bundesligy má i poměrně čerstvou zkušenost s týmem české nejvyšší soutěže. V 1. předkole Ligy mistryň v roce 2023 porazil právě Slovácko 1:0, následně po výsledcích 5:0 a 3:0 ve 3. předkole vyřadil i pražskou Spartu.

První zápasy 2. předkola Evropského poháru jsou na programu 7. a 8. října, odvety 15. a 16. října. Vítězové postoupí do hlavní fáze.

