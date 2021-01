Začala historicky nejkratší příprava na fotbalové jaro. Slavii, Opavě a Příbrami ji narušil covid

Ligoví fotbalisté se po necelé čtrnáctidenní přestávce znovu sešli. Zahájili historicky nejkratší zimní přípravu. Většina klubů bude trénovat v Česku. Do zahraničí míří jen šest z 18 týmů. Slavia a Opava ale zatím kvůli problémům s koronavirem neodletěly. Praha 14:31 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Baníku Ostrava při zahájení zimní přípravy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Uvidíme, co nám dovolí covid, a uvidíme, co nám dovolí zdravotní stav kádru,“ prohlásil už před začátkem zimní přestávky trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský. Jako by už před Vánoci tušil, že vedoucí tým ligy bude mít zase v přípravném období koronavirové problémy.

„Je to komplikované, protože jsme přišli už o letní přípravu, protože v létě jsme po nějakých deseti dnech přerušili přípravu, kdy jsme měli v Rakousku pozitivní případy, zrušili jsme soustředění, vraceli jsme se do toho procesu týden před ligou. Takže už v létě jsme neměli přípravu, teď nebudeme mít zimní, takže se s tím učíme pracovat,“ popsal Radiožurnálu.

Fotbalisté Slavie, s kterými měla cestovat i Opava, v neděli neodletěli na soustředění v Portugalsku. Větší počet hráčů měl totiž pozitivní test na koronavirus. Obhájci ligového titulu se tak zatím připravují v domácím prostředí. Podle mluvčího klubu Michala Býčka, by se v nejbližších dnech mělo rozhodnout, jestli Slavia odletí na soustředění v týdnu nebo zůstane trénovat v Praze.

Zahraničí přípravu mají naplánovanou ještě Slovácko, Liberec, Olomouc a Brno. Brankáři Zbrojovky Martinu Šustrovi krátká zimní příprava nevadí.

Příbram zrušila přípravné zápasy

„Myslím, že během roku jsme toho naběhali docela dost a spíš budeme mít brzo šanci odčinit nějaké nezdary, které tady během podzimu byly. Myslím, že čím dřív se bude hrát, tím to pro nás všechny bude lepší, abychom se v tom pak nemuseli patlat, kolikátí jsme a kolik máme bodů,“ myslí si brankář Brna.

Právě Brno patří mezi pětici týmů, které zahájily přípravu už druhý lednový den. V neděli se poprvé sešli hráči sedmi ligových klubů a až v pondělí se začalo chystat zbývajících šest týmů včetně třeba Ostravy.

„Hrajeme už 16. ledna, to jsou po Novém roce dva týdny do mistráku, takže příprava bude de facto týdenní, ale sehrajeme dvě přátelská utkání,“ říká ostravský trenér Luboš Kozel.

Dva přípravné duely měli v plánu před brzkým začátkem ligového jara také fotbalisté Příbrami. „Máme jenom dvojzápas s Domažlicemi, aby kluci chytli nějaký rytmus, a deset dní na to začíná liga,“ plánoval trenér Příbrami Pavel Horváth.

Kvůli koronavirové situaci ale Středočeši oba zápasy zrušili. „Čeká nás zase bláznivé jaro,“ tuší Horváth. Druhá část ligové sezóny začne v pátek 15. ledna utkáním Teplic s Jabloncem.