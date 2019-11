Co bude se Zlatanem? Ibrahimović po konci v MLS hledá nové angažmá, ve hře je i Bologna s Krejčím

Málokterý fotbalista poutá tolik pozornosti jako on. Útočník Zlatan Ibrahimović baví veřejnost nejen výkony na hřišti, ale i sebevědomými výroky. Osmatřicetiletý Švéd po konci smlouvy v Los Angeles Galaxy momentálně hledá nové angažmá. Kde bude v kariéře pokračovat, zatím není jisté. Bologna 16:15 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimović | Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Před několika dny vyslal Ibrahimović do světa nejasný signál. V krátkém videu na svém instagramu naznačil, že se vrací do Španělska, kde hrál v minulosti za Barcelonu. Realita ale nakonec může být jiná. V neděli totiž zájem o zkušeného kanonýra potvrdil Walter Sabatini, sportovní ředitel Bologni, za kterou hraje i český záložník Ladislav Krejčí.

„Chce k nám kvůli trenéru Mihajlovićovi. Uděláme maximum pro to, aby se tahle šílenost podařila,“ řekl Sabatini po utkání s milánským Interem.

S Mihajlovićem, který od léta bojuje s leukémií, se Ibrahimović v Serii A potkával už dříve, když v Itálii oblékal dres Juventusu a Interu. Budoucnost švédského útočníka je nejen ve fotbalovém světě velké téma, na instagramu patří s téměř 40 miliony sledujícími k nejpopulárnějším sportovcům a sestřihů jeho hlášek je plný internet. Na jednom z videí Ibrahimović, toho času hráč Manchesteru United, odpovídá reportérovi na otázku, kdo je nejlepším útočníkem v anglické lize.

„Myslím, že Lukaku je silný. A taky Aguero, ten je hodně všestranný. Že jsem nezmínil sebe? Lvi se nesrovnávají s obyčejnými lidmi,“ prohodil před lety rodák z Malmo v rozhovoru pro televizi BT Sport.

Poslední dvě sezony populární Zlatan bavil fanoušky ve Spojených státech, kde v tamní lize nastřílel přes 50 branek. Svojí kvalitou se ale americká MLS s nejlepšími evropskými soutěžemi rovnat nemůže a je tak otázkou, jestli by se Ibrahimović v jedné z top lig v pokročilém věku ještě prosadil.

„Vidím jako velký přínos pro fotbal, kdyby se vrátil do Evropy. Zlatan je hodně kontroverzní a tím by to bylo zase víc mediální a zpopularizované,“ myslí si generální manažer fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera, který Ibrahimoviće zná ze společného působení v Ajaxu Amsterdam.