Van Dijk měl letos na svůj tým větší vliv než Messi nebo Ronaldo, říká před Zlatým míčem Šmicer

Když jeden z nich večer v anketě Zlatý míč vyhraje, získá ho rekordně pošesté. Jak Lionel Messi, tak Cristiano Ronaldo mohou při vyhlášení ankety o nejlepšího fotbalistu za rok 2019 znovu zažít velký večer. A podle nepotvrzených zpráv by to měl být spíš Messi, kdo prestižní ocenění získá. Do konečného pořadí by však mohl promluvit i Virgil van Dijk, který vyhrál s Liverpoolem poslední ročník Ligy mistrů. Praha 17:44 2. prosince 2019

Spekulace o šestém triumfu argentinského fotbalisty se o víkendu dostaly na sociální sítě ve formě ofocené tabulky. Pokud by měla platit, argentinský útočník by v anketě zvítězil po čtyřech letech a Ronaldo by skončil čtvrtý. Před portugalského kanonýra by se dostala i dvojice hráčů z Liverpoolu, záložník Mohamed Salah a nizozemský obránce Virgil van Dijk.

Oba favorité mají za sebou podobný ročník. Messi se radoval z ligového titulu Barcelonou, přičemž dal za minou sezonu celkem 54 gólů v reprezentaci a klubu. Ronadlo zase zvládl 26 branek při svém premiérovém roce v Juventusu Turín, se kterým vyhrál italskou ligu, a hattrickem dostal Portugalsko do finále Ligy národů, kterou pak také vyhrálo.

Pořadím by ale mohl zamíchat i nizozemský obránce van Dijk. Ten s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů a v současnosti platí za opravdu špičkového stopera. Mezi všemi hvězdami, co jsou v anglické lize, získal v dubnu cenu pro hráče roku Premier League a letos zvítězil v anketě Evropské fotbalové unie.

„Liverpool je tým, který za minulý rok udělal největší progres. A velkou zásluhu na tom měl právě van Dijk. Ten se Holandskem dostal na mistrovství Evropy a řekl bych, že toho nemohl dosáhnout víc. Myslím si, že takový vliv, jaký měl na svůj tým, a kam až to s ním dotáhl, neměl ani Messi ani Ronaldo,“ řekl Radiožurnálu Vladimír Šmicer bývalý hráč Liverpoolu a reprezentace, komu by dal svůj hlas, kdyby patřil mezi novináře, kteří v anketě magazínu France Football hlasují.

O vítězi Zlatého míče bude jasno bude po půl deváté, kdy galavečer v Paříži začne.