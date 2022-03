Reagují nová pravidla Zlatého míče na výhru Messiho? ‚Důvodů je víc,‘ říká hlasující novinář Hrabě

Fotbalový magazín France Football přišel v polovině března s několika změnami v nejprestižnější anketě Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Úprava kritérií pro hodnocení hráčů nebo snížení počtu hlasujících. Jde o reakci na loňský kontroverzní triumf Lionela Messiho? „Taková úvaha se nabízí, ale není to jediný důvod,“ vysvětlil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz novinář Stanislav Hrabě, který v anketě hlasuje jako zástupce České republiky. Praha 12:29 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi přebírá rekordní sedmý Zlatý míč od bývalého spoluhráče a dobrého kamaráda Luise Suáreze | Foto: Christophe Ena | Zdroj: AP/ČTK

Mnozí považují změnu kritérií v anketě Zlatý míč jako přímou reakci na pro mnohé kontroverzní triumf Argentince Lionela Messiho v listopadu minulého roku. Vidíte to stejně?

Tahle úvaha se určitě nabízí. Kritika byla velice silná. Na druhou stranu prochází anketa určitým vývojem. Ve France Footballu se šíleně obměnila generace, ta moje už vyprchává a jsou tam noví lidé s novým myšlením. I když se to nabízí, nemyslím si, že Messiho výhra je jediný důvod změny kritérií.

Které další důvody sehrály roli?

Chtějí anketu zatraktivnit. Zlatému míči, který vyhlašoval od roku 1956 France Football, vůbec neprospělo sloučení s organizací FIFA (v letech 2010-2015, poz. red.). Ta komercionalizace je poškodila, anketa ztratila punc objektivity, odtrhli se od tradice. Tak to vrátili do té původní podoby, kdy hlasují jenom novináři, nikoliv trenéři či kapitáni národních týmů. Hledají cestu a myslí si, že právě tahle jim prospěje.

Jedna z hlavních změn je posuzování výkonu hráčů po sezoně místo po kalendářním roce, jak tomu bylo doposud. Je to správný krok?

Tak to má například cena německého časopisu Kicker pro nejlepšího hráče Evropy. Tím se do teď ankety odlišovaly, uvidíme, jak Kicker zareaguje. Fotbal je ale spíše sezonní záležitost. Teď se bude uzavírat vrcholem v podobě mistrovství světa či Evropy. Ale pohledy na to jsou různé.

V minulém vydání jste hlasoval jako jeden ze 170, nově budete jeden ze zástupců prvních 100 zemí v žebříčku FIFA. Proč ke snížení počtu France Football přistoupil?

Je to podstatný rozdíl a úplně si to nedokážu vysvětlit. France Football byl neuvěřitelně důsledný a vždy všechny hlasující „vytěžil“. Neexistuje, že by zástupce nehlasoval. Možná ale měli organizační problémy dostat hlasy například z některých rozvojových zemí. Na druhou stranu je dnes kosmopolitní svět, hlasuje se po internetu. Nevidím důvod, proč by nějaký novinář z Vanuatu nemohl hlasovat pro nejlepšího fotbalistu světa, když je dnes všechno v televizích a na sítích.

Od letošního roku dostanou větší váhu individuální výkony hráčů. Bude to spravedlivější?

Všichni hráči tvrdí, a já to uznávám, „co je mi platných pět gólů, když prohrajeme“. První je týmový úspěch. Přece není gól jako gól, od toho je Zlatá kopačka. Je to týmový sport, proto jsem posledně nevolil Roberta Lewandowského, protože Polsko na vrcholu roku na mistrovství Evropy nic neukázalo. Ale jsou to jejich kritéria, člověk to musí respektovat.

Co byste na kritériích a systému hlasování změnil vy?

Bavíte se se starým mužem (smích). Líbila se mi anketa v té původní podobě. Nedávno nás France Football oslovil, abychom se k tomu vyjádřili. Tehdy bylo v Evropě 35 členských zemí, všichni evropští novináři jsme se znali, bylo to více lidské. Rád na to vzpomínám.

Ve Zlatém míči 2021 jste hlasoval postupně pro Jorginha, Lewandowského, De Bruyna, Messiho a Bonucciho. Jak byste tehdy hlasoval s nově nastolenými pravidly?

To nedokážu říct. Než pošlu hlas, tak vždy oslovím kolegy, shromáždím názory a hodně se nad tím zamýšlím. Teď se sice mají více posuzovat individuální výkony, ale když je někdo nejlepším hráčem mistrovství světa nebo Evropy a navíc vítěz toho turnaje, to je pro mě víc než výkony v ligové soutěži. Proto jsem napsal France Footballu, že je mi líto, že ve třicetičlenném výběru nebyl nejlepší střelec mistrovství Evropy Patrik Schick. Kdo se ukáže na takových šampionátech, to je pro mě král fotbalu, to je pro mě mistr.

Více než polovina sezony je za námi, kdo zatím ve vašem pomyslném žebříčku vede?

Ukáže se až po finále Ligy mistrů. Kdybyste se mě zeptal před týdnem, řekl bych Kylian Mbappé a asi byste se mnou souhlasil. PSG ale z Ligy mistrů vypadlo, uvidíme skvělé výkony v semifinále a finále. Vzpomene si někdo na Kyliana? Někdy to bývá o náhodě, ale kdo uspěje na nejvyšší úrovni v nejdramatičtějších okamžicích, má ten punc mistrovství.

Historicky mají nejvíce Zlatých míčů Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, dohromady dvanáct. V téhle sezoně už se jim ale tolik nedaří. Dokážou ještě nějaký přidat?

Možná se někdo z nich ještě zvedne a bude vynikající. Ale ta pravděpodobnost tak velká není. Letos už oba z Ligy mistrů vypadli, v závěrečných fázích se už moc nepředvedou. Jejich éra se chýlí ke konci, mají už svůj věk. Ale nechci to vyloučit.