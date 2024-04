Korunuje Plzeň úspěšnou sezonu postupem do finále poháru? V cestě jí stojí nedostatek sil a odpočatý Zlín

Fotbalisté Plzně letos zažívají fantastickou sezonu. V Evropské konferenční lize nebyli daleko od postupu do semifinále, v lize si s klidným odstupem drží třetí příčku a v domácím poháru mají na dosah finále. Aby postoupili, musí porazit Zlín. A jelikož mají už jedinou šanci v tomto ročníku získat nějakou trofej, berou středeční duel domácího poháru hodně vážně. Zlín 15:33 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Zlína slaví gól | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: Profimedia

„Pro nás je to jendnoznačně nejdůležitější zápas závěru sezony. Chceme do finále. Když postoupíme, hrajeme doma se Spartou, a to je náš úkol, který chceme splnit, pokud bude obrovská soustředěnost a koncentrace,“ říká asistent trenéra Jan Trousil.

Plzeňští ale v závěru sezony nejsou v nejlepším možném rozpoložení. Poté co v evropských pohárech došli až téměř do semifinále a jsou daleko i v poháru, nezbývá týmu už moc sil.

„My jsme si vypadnutím uvolnili ruce. Bylo to zasloužené, Fiorentina byla lepší. Už nebudeme tancovat na třech svatbách, ale jen na dvou. Už meleme z posledního, co si budeme povídat. Počítal jsem to, a pokud bychom vše zvládli tak, jak chceme zvládnout, tak odehrajeme 57 zápasů. To jiná mužstva odehrají tak za dva roky, pokud tedy nehrají evropské poháry,“ přiznává trenér Plzně Miroslav Koubek.

Zlín odehrál o patnáct zápasů méně

To Zlín je podstatně odpočatější, zatím mají jeho hráči v sezoně na svém kontě o patnáct odehraných soutěžních zápasů méně. Navíc na rozdíl od Plzně nemuseli cestovat k utkáním po Evropě.

„Mají za sebou těžké zápasy a cestování, takže to by pro nás mohla být výhoda. Mají kvalitní a široký kádr, měli by si s tím papírově poradit - ale je to jen jeden zápas a stát se může cokoliv,“ uvědomuje si zlínský útočník Antonín Fantiš.

„Nějaká únava tam být může. Jsou na to zvyklí, hráli v intervalu středa víkend čtvrtek sobota docela často. Může to hrát roli, ale nespoléhal bych se na to,“ navázal na Fantiše asistent trenéra Zlína Lukáš Motal. Semifinálový duel domácího poháru mezi Plzní a Zlínem začne ve Štruncových sadech v 18 hodin.

PREVIEW | PO ŠESTI LETECH NÁS ČEKÁ SEMIFINÁLE POHÁRU. VYZVEME PLZEŇ



▶️ Článek na našem webu https://t.co/uf5T8JdTQH



Vsaďte si u TIPSPORTU https://t.co/b4OEvAMENX pic.twitter.com/5fbOvSzRdC — FC Zlín (@footballzlin) April 23, 2024