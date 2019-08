Karviná slaví první vítězství po sedmi kolech. ‚Je to obrovská vzpruha,‘ komentuje střelec Petráň

Až do sedmého ligového kola museli čekat fotbalisté Karviné na první vítězství v sezoně. Dočkali se ho na hřišti Zlína, který smetli rozdílem třídy 4:1. Jednou brankou se na nečekaně hladkém výsledku podílel i útočník Michal Petráň. Výhra podle něj znamená obrovskou vzpruhu do dalších zápasů. Zlín 20:36 24. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Petráň (vlevo) | Foto: Sznapka Petr | Zdroj: ČTK

Karviné v sobotu na zlínské Letné vyšlo vše, na co sáhla. Nejlépe o tom mluví statistika střel. Na čtyři góly stačily slezskému týmu čtyři střely na branku.

„Stoprocentní úspěšnost,“ řekl s úsměvem Petráň v rozhovoru s novináři. „Je to pro nás obrovská vzpruha a úleva. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Jedeme do Teplic, kde bychom chtěli na dnešní výhru navázat,“ dodal.

Hráči dokázali téměř dokonale zrealizovat stanovenou taktiku trenéra Františka Straky. „Chtěli jsme hrát aktivně a nenechat Zlínu míč dlouho na kopačkách. Povedlo se nám napadání jejich hráčů, oni zbytečně ztráceli a taky nám pomohl jejich způsob hry se třemi obránci, měli jsme více místa směrem dopředu. Z toho pramenily naše šance a pak i už zmíněná efektivita,“ uvedl Petráň.

„Celý týden jsme se na zápas pečlivě připravovali, chtěli jsme hrozně moc uspět. Dnes jsme byli hodně efektivní a jsem rád, že góly nám tam spadly,“ přidal sedmadvacetiletý útočník, který do Karviné přišel v létě z druholigových Pardubic.

Karviná otevřela skóre už v 11. minutě zásluhou Martina Bukaty, ale domácí pak měli řadu slibných příležitostí. „Gól nás pochopitelně nakopl, ale museli jsme být pozorní v obraně, jedna chybička mi to mohla zvrátit,“ konstatoval autor tří ligových branek v sezoně.

Hostům k vítězství pomohlo i to, že od 52. minuty hráli přesilovku po vyloučení Oleksandra Azackého. „Ulehčilo nám to pozici, i tak jsme ale nepolevovali v obraně, aby se Zlín nedostal do zakončení. Povedlo se mu to až v samotném závěru, což zamrzelo, ale nemělo to vliv na naše vítězství,“ uvedl Petráň, jenž v 64. minutě zvyšoval na průběžných 3:0.