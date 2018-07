Vylučte simulanty na tři minuty, navrhuje před ligou Horst Siegl

Fotbalová liga v Česku začíná dříve než obvykle. Úřadující mistr z Plzně se v prvním zápase představí na hřišti pražské Dukly, další duely se budou hrát o víkendu a v pondělí. Bývalý útočník Horst Siegl vítá nový systém i zavedení videorozhodčího do více zápasů. Praha 8:39 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horst Siegl | Foto: Pavel Jiřík ml. | Zdroj: www.bohemians.cz

„Jsem plný očekávání, ale po mistrovství světa, které bylo fantastické, jsem zvědavý, co přinese naše liga,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál bývalý útočník Sparty Horst Siegl.

‚Nápad se mi líbí, ale mrzí mě ty termíny.‘ Fotbalovou ligu čeká větší počet zápasů v prosinci i v únoru Číst článek

Jak vám se líbí nový model s nadstavbovou částí i změny, které s tím souvisejí?

Může to být zajímavý model. Hlavně pro diváky, že se konec sezony prodlouží a bude tam víc atraktivních zápasů. I týmy z prostřední části mají možnost bojovat o poháry. A na konci to taky může být zajímavé, předposlední bude hrát baráž, takže má šance se v lize udržet.

V nové sezoně bude na větší počet zápasů dohlížet videorozhodčí. Stále ale nebude video na všech stadionech. Je to podle vás správný krok, používat video jen částečně, když nebudou mít všechny kluby v lize stejné podmínky?

Jednoznačně jsem pro, aby to bylo na všech zápasech. Viděli jsme to i na mistrovství světa a myslím, že to splnilo účel, i když v jednom zápase se technika neosvědčila. Ale je nefér, když to není na všech stadionech.

Vítám to i kvůli mému kamarádovi Pepovi Chovancovi, který se stal šéfem rozhodčích a bude mít usnadněnou roli v tom, že se odhalí některé situace, které v zápasech vzniknou. Někdy se musím zastat i rozhodčích, že všechno nevidí, když jsou ve špatném postavení. Video to může napravit.

Změní se nějak výrazněji chování fotbalistů na hřišti, když teď hráči vědí, že může být jejich přestupek víc vidět?

Myslíte simulování? (směje se). I na mistrovství se ukázalo, že věděli, že tam rozhodčí je. Někteří hráči to mají v sobě a já bych to nechával v některých případech i trestat. Možná by nebylo špatné nechat hráče, který simuluje, tři minutky venku. Tím by se to vymýtilo a soustředili by se na hru, protože hrát tři minuty v oslabení taky není úplně sranda.

Sparta se v 2. předkole Evropské ligy utká s FK Spartak Subotica. Srbský celek vyhrál odvetu 1. překola na hřišti Coleraine FC 2:0 (celkově 3:1).



Úvodní zápas bude hostit stadion Karadjordje (Novi Sad) ve čtvrtek 26. 7. od 20:45. — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 19 July 2018

Slavia a Sparta se před minulou sezónou předháněly v nákupu zahraničních posil. Jaké bylo z tohoto pohledu podle vás letošní léto? Kdo posílil nejlépe a jakou měly kluby strategii?

Chtěly se předhánět o první místo a to se nestalo. Nákupy byly někdy i nesmyslné. Ve Spartě ani ve Slavii to nepřineslo žádný efekt, nakonec někteří hráči už tam nejsou. Viděli jsme dobrou politiku Plzně, která vhodně doplnila a přebrala mladé hráče Spartě i Slavii, v Plzni to dělají dobře.

Myslím, že nebyl moc velký čas, příprava byla kratší. Mužstva zůstala pohromadě, takže očekávání od Sparty i Slavie budou veliká. Teď záleží na hráčích, jestli budou předvádět lepší fotbal než v loňském sezoně.

Soupeřem Sparty ve druhém předkole EL bude srbský tým Spartak Subotica. Bude se jí dařit lépe než vloni, kdy vypadla s CZ Bělehrad?

Sparta si dala jasné cíle – dostat se do skupiny EL. Od toho se musí odpíchnout. Bude důležitý první zápas s Opavou, aby tam byla trošku pohoda, pak jde všechno líp. Je důležité, aby trenér našel hlavní kostru a dobře to doplňoval, protože v loňské sezoně bylo vidět, že v každém zápase hrála Sparta v jiném složení, to je i pro hráče horší.

První dvě kola nového ročníku už jsou známa. Kde začne sezonu váš oblíbený klub? pic.twitter.com/Q0K3ZzENBK — 1. fotbalová liga (@fotbalovaligaCZ) 28 June 2018