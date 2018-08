Šéf malého fotbalu Juda: Členskou základnou jsme třetí největší sport na světě

Česko je vedoucí silou světového malého fotbalu. Reprezentace vyhrála po titulu mistrů světa i evropský šampionát a šéfem světové federace je Filip Juda. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že jeho sport by měl zůstat převážně v amatérském režimu. Rozhovor Praha 9:40 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Mezinárodní federace malého fotbalu Filip Juda | Zdroj: Facebookový profil Asociace malého fotbalu České republiky

Gratuluji k výsledku na mistrovství Evropy. Jak jste to jako šéf Světové federace malého fotbalu prožíval?

Byli jsme si vědomi, že jsme mistři světa, a chtěli jsme na té vlně zůstat, abychom dokázali, že i v Evropě jsme špička. Za celou dobu existence ME se nám zatím nepodařilo získat zlaté medaile. Vloni v Brně jsme byli blízko, ale nedopadlo to ve finále, kde jsme prohráli na penalty.

Do Kyjeva jsme odlétali s tím, abychom se pokusili urvat evropské zlato. Abychom dokázali, že po mistrovství světa v Tunisku pořád máme výkonnost, abychom na zlaté vlně zůstali.

‚Malý fotbal, velké srdce.‘ Reprezentace na ME málem nepostupila ze skupiny, v play-off už vládla Číst článek

Ve finále Češi porazili Rumunsko, které ME před lety vyhrálo šestkrát v řadě.

Je to možná paradox, ale my jsme Rumuny vždycky porazili na mokrém terénu. Jak vloni v Brně v semifinále, tak teď v Kyjevě, kde poměrně silně pršelo, i to nám možná přálo.

Rumunsko bylo silnou destinací malého fotbalu za vlády předsedy Razvana Burleanua, který tam malý fotbal dával dohromady a udělal zlatý tým. Po jeho odchodu se koncentrace na národní tým trošku snížila a víc se tam koncentrují na rozvoj soutěží v regionech.

Česko výsledkově i funkcionářsky vede malý fotbal. Vy jste předseda světové federace, Jakub Štefek je provozní ředitel té evropské. Kam se může dál vyvíjet?

Co se týče členské základny, chceme držet sport v amatérismu, řadí nás to na třetí největší sport na světě, amatérských hráčů budete vždycky mít víc. Je to i součást obchodního plánu Mezinárodní federace, které předsedám.

Největší část zisku, který se generuje, abychom měli vlastní zdroje pro rozvoj, jsou informační systémy. Hráčů na světě jsou miliony a díky tomu jsme pro hráče schopni utvářet kvalitnější servis a lepší produkt nejen na mezinárodní scéně i v regionech.

Během ME se konalo i zasedání mezinárodní federace, kde jste přijali nové členy. Kolik jich aktuálně je?

Oficiálně mámě pět kontinentálních federací a 144 zemí, ať už jako řádné, nebo přidružené členy. Nejrozvinutější je Evropa, Amerika a hodně se teď rozvíjí Afrika, předsedá tam místopředseda světové federace z Tuniska (Achraf Ben Salha, pozn. red).

V USA jsou soutěže profesionální, jak funguje komunikace s nimi?

Mají uzavřenou soutěž, jako je třeba v hokeji NHL. Jeden tým tam mají i Mexiko a Kanada. Snažíme se té soutěži přizpůsobit v rámci mistrovství světa. V Tunisku je poloprofesionální soutěž a u nás vnímáme, že v některých klubech jsou hráči placení. Je možné, že se do budoucna liga dostane do profesionálního režimu, ale nepopírá to myšlenku, aby to byl amatérský sport a aby většina hráčů byla amatérská.

Jestli budou v budoucnu nějaké profesionální smlouvy, chápu, že musí být hráči placeni. Přece jen v Americe létají do jiných států, i tady vnímám, že když Brno jede hrát do Mostu, hráč si musí vzít v práci volno a nějakou refundaci by měl dostat. Je možné, že se do budoucna kluby do profesionálního režimu dostanou.

Hanspaulka? Světové unikum

Přesto vám to nebude kazit byznysplán amatérského sportu?

To ne. Je to jako mistička vah. Ve chvíli, kdy se dostáváte do profesionality, zvyšuje to marketingovou hodnotu sportu, je to lepší při vyjednávání s partnery, sport má pak větší kredit. V amatérském sportu je zase síla v komunitě. Chtěl bych, abychom se věnovali lidem z ulic a amatérské části. I když není malý fotbal tak marketingově silný jako tenis, má po světě mnohem víc hráčů.

Malý fotbal může asociovat Hanspaulskou ligu. Jak tenhle český fenomén malému fotbalu pomáhá?

Hanspaulka, kterou dnes zastřešuje Pražský svaz malého fotbalu, je naším členem. Ty soutěže jsou unikum na celém světě. Nikde na světě nenajdete tisíc klubů v jednom městě. Máme kvalitní hráče, které Hanspaulka vygenerovala. A určitě to zvyšuje povědomí o malém fotbale. Generaci, která Hanspaulku hrála ještě před dnešní, se evokuje třeba dřív Hanspaulka a až pak malý fotbal.

V reprezentaci jsou hráči z malého i velkého fotbalu. Myslíte, že úspěch na MS a ME může nalákat nějakou hvězdu z velkého fotbalu?

Velice striktně zakazujeme hráčům, kteří mají profesionální smlouvy ve velkém fotbalu, aby hráli malý fotbal. Malý fotbal není konkurentem velkého, naopak. V řadě zemí jsou podepsána memoranda mezi oběma svazy. Cílem je, aby malý fotbal šel ruku v ruce s velkým. Aby komunita malého fotbalu zvyšovala návštěvnost na stadionech, protože hráči malého fotbalu jsou fanoušci velkého. Je to jeden z cílů, jak sporty propojit a pomáhat dalším sportům zvyšovat jejich hodnotu, a hlavně jak zvyšovat počet hráčů.

A co opačná cesta z velkého fotbalu do malého?

Je řada hráčů, se kterými děláme marketingové akce. Třeba v Číně za dva měsíce připravujeme akci s brazilským týmem z roku 1998. To je cesta, jak můžeme spolupracovat. V ČR máme třeba Jirku Nováka, Luďka Zelenku, Petra Švancaru, byl s námi i Jirka Jarošík. Jsou to hráči, kteří mohou marketingově pozvednout sport, a je to nástroj, jak dostat do malého fotbalu další hráče.

Příští MS na Fox Sports

Další velkou akcí je MS v australském Perthu příští rok. Zařizujete ho vy, nebo to necháváte na národní federaci?

Máme smlouvu, co zařizuje lokální organizátor, co marketingová agentura a co mezinárodní federace. Světová federace plní roli sportovního agenta – disciplinární řády, komise, pravidla… Marketingová agentura řeší prodej televizních práv a možnosti zviditelnění partnerů. Lokální organizátor řeší spolufinancování z veřejných zdrojů, lokální marketing, pomáhá se zajišťováním hotelů.

Myslím si, že to funguje, a očekávám velice důstojný a silně propagovaný turnaj. Je to navázané i na televizi Fox, což je poměrně silná společnost.

Kolik televizních společností teď mistrovství Evropy vysílalo?

Vysílaly to asi z 85 procent všechny národní televize účastnických zemí. Pak je to otázka toho, kdo má jaké časové možnosti v rámci vysílání. Je žebříček, jakou má daná země televizi, jakou měla historickou sledovanost, podle toho má právo volby času, kdy se hraje.

Jak se bude skládat česká reprezentace na MS v Perthu? Nečekáte přetlak?

Z pozice vedení asociace do toho vedení týmu nebudeme zasahovat. Jsou tam nějaké parametry, že hráč musí hrát malý fotbal a musí odehrát nějaký počet utkání. Aby nedocházelo k tomu, že někteří budou hrát jen za národní tým a udělají si výlet do zahraničí. Budou soustředění a přátelské zápasy, kde si vyhodnotí hráče. Musí si sednout a říct, kde vnímají, že je potřeba přidat. Celostátní liga hodně pomáhá, aby vybrali ty nejlepší hráče.