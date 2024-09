Spíš jsme si to týmově ukopali, říká kapitán fotbalové jednadvacítky Sejk po obratu v Litvě

Čeští fotbalisté do jedenadvaceti let splnili v Litvě roli favorita, byly to ale velké nervy. V utkání kvalifikace na evropský šampionát totiž Češi otáčeli skóre a rozhodující gól na konečných 2:1 vstřelili až v osmdesáté sedmé minutě. Kdyby se jim to nepovedlo, postup na Euro by se jim výrazně vzdálil.

Jonava (Litva) 8:11 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít