Souček je znovu fotbalistou roku, na druhého Coufala měl rekordní náskok. Trenérům kraloval Trpišovský

Záložník Tomáš Souček suverénně vyhrál anketu FAČR o českého Fotbalistu roku 2020 a obhájil loňské premiérové vítězství. Šestadvacetiletý středopolař West Hamu získal od hlasujících nezvykle vysoký počet 873 bodů a o rekordních 525 porazil klubového spoluhráče a obránce Vladimíra Coufala. Třetí skončil záložník Vladimír Darida z Herthy Berlín. Praha 21:15 23. března 2021

Prvenství stejně jako Souček obhájili i vítězové dalších kategorií. Mezi trenéry stejně jako vloni triumfoval kouč mistrovské Slavie Praha Jindřich Trpišovský a ženám opět vládla Kateřina Svitková. Talentem roku byl zvolen další slávista David Zima.

Kvůli pandemii koronaviru stejně jako před rokem neproběhlo vyhlášení na tradičním galavečeru. Výsledky se fanoušci dozvěděli v pořadu České televize. O pořadí v anketě rozhodují členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.

Souček minule vyhrál zhruba o 300 bodů před brankářem Tomášem Vaclíkem a tentokrát po dalším povedeném roce bylo jeho vítězství ještě drtivější. Vloni v lednu odešel za Slavie na první zahraniční angažmá do West Hamu a ihned se zařadil mezi opory Kladivářů.

V aktuální sezoně nečekaně drží s londýnským celkem páté místo v Premier League a z pozice defenzivního záložníka je s devíti góly nejlepším týmovým střelcem. V tabulce kanonýrů celé soutěže figuruje Souček v první dvacítce. Dařilo se mu i v české reprezentaci, které na podzim pomohl k postupu ze skupiny B2 do elitní divize Ligy národů.

„Anketa Fotbalista roku je v Česku největším individuálním oceněním a je pro mě obrovskou ctí, že jsem ji vyhrál podruhé za sebou. Vždy jsem byl tím, kdo si víc cení týmových ocenění, ale tým tvoří právě individuality. Jsem moc rád, že mě lidi volili, a děkuju jim za to,“ uvedl v tiskové zprávě FAČR Souček, který se s reprezentací chystá na středeční úvodní zápas kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku.

Velmi povedený rok prožil i Coufal. Osmadvacetiletý bek následoval ze Slavie Součka do West Hamu na začátku podzimní části a stejně jako jeho reprezentační kolega se okamžitě zabydlel v základní sestavě. Jeho dosavadním maximem v anketě bylo loňské 10. místo.

Vítěz za rok 2017 záložník Darida stejně jako vloni skončil třetí, na Coufala ztratil zhruba 100 bodů. Třicetiletý středopolař získal o 18 bodů více než útočník Patrik Schick z Leverkusenu na čtvrtém místě.

Trpišovský ocenil svůj tým

Trpišovský stejně jako Souček obhájil loňské premiérové vítězství. Pětačtyřicetiletý trenér podobně jako před rokem porazil reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a třetí byl znovu jablonecký Petr Rada. Trpišovský vloni na jaře se Slavií obhájil titul a nyní má s týmem bez porážky našlápnuto k mistrovskému hattricku. Zároveň s Pražany na podzim postoupil do vyřazovací fáze Evropské ligy.

„Za tímto oceněním se skrývá velká práce hodně lidí. K mojí práci je potřeba práce spousty lidí okolo mě, kteří vytvářejí servis týmu a výrazně mi pomáhají,“ uvedl Trpišovský.

Pod jeho vedením se v uplynulém roce stal jedním z objevů stoper Zima. Dvacetiletý zadák přišel do Edenu vloni v zimě s pouhými dvěma ligovými starty, ale dokázal se zabydlet v základní sestavě. Dočkal se premiérové pozvánky do reprezentačního áčka. V kategorii talent roku Zima zvítězil před sparťany Ladislavem Krejčím mladším a Adamem Karabcem.

Mezi ženami už potřetí za sebou zvítězila Svitková. I pětadvacetiletá záložnice vloni zamířila ze Slavie do West Hamu a s reprezentací postoupila do play-off o evropský šampionát. Do Síně slávy byl uveden vicemistr světa z roku 1962 sparťan Václav Mašek.

Anketa Fotbalista roku 2020:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham) 873 b., 2. Vladimír Coufal (Slavia/West Ham) 348, 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 244, 4. Patrik Schick (Lipsko/Leverkusen) 226, 5. Alex Král (Spartak Moskva) 142, 6. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 118, 7. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 88, 8. Adam Hložek (Sparta Praha) 82, 9. Ondřej Kolář 81, 10. Petr Ševčík (oba Slavia Praha) 15.

Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 453, 2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 429, 3. Petr Rada (Jablonec) 98.

Talent roku: 1. David Zima (Slavia Praha) 430, 2. Ladislav Krejčí ml. 223, 3. Adam Karabec (Sparta Praha) 159.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha/West Ham) 229, 2. Andrea Stašková (Juventus Turín) 201, 3. Lucie Martínková (Sparta Praha) 198.

Síň slávy: Václav Mašek.