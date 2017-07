Fotbalisté Bahrajnu se na soustředění v Nymburce skrývali před sluncem

Rozdávat pokyny v angličtině nedělá Miroslavu Soukupovi problém. Pracoval v Egyptě a Jemenu a teď vzal reprezentanty Bahrajnu na tréninkový kemp do Nymburka, kde si zvykají na slunce.

„Běžný denní režim hráče Bahrajnu: Vyjde z klimatizovaného domu, sedne do klimatizovaného auta, přijede do práce, kde je také klimatizace, takže on se nedostane na slunce. Když je tady krásné počasí, tak se schovávají, protože neví, co to je, trénovat pod sluncem,“ vypráví Radiožurnálu.

Ano, reprezentanti přes den pracují, a to i proto, že fotbalová kasička na Arabském poloostrově v době klesajících cen ropy už není bezedná.

„V současné době jeden ze synů krále je velký sportovec, ale není to fotbalista. Rád jezdí na kole, plave, vybudoval stáj Bahrajn Merida. Podpora je určitě daná tím, o jaký sport se zajímají členové královské rodiny,“ vysvětluje.

Evropští trenéři se v arabských destinacích musí srovnat i s obdobím ramadánu, kdy mají fotbalisté k profesionální životosprávě daleko. Miroslav Soukup v tom problém neviděl.

Jídlo v noci

„Po západu slunce, kdy je první možnost se najíst a napít, jsme od půl desáté večer začali trénovat. Nemělo to vůbec žádný vliv na kvalitu tréninku, oni se vrátili k rodinám, dali si jídlo kolem jedné hodiny v noci.“

A Miroslav Soukup si nestěžuje ani na život v Bahrajnu, kde tráví skoro celou sezónu. „Nemáte problém najít stejné hotely, obchodní domy, stejnou úroveň bydlení. Co se týče čistoty, kvality silnic a všeho, tak je to naprosto srovnatelné s Emiráty. Navíc země je malá, takže kdo chce poznat Bahrajn, tak mu stačí jeden den na kole,“ popisuje trenér Soukup.