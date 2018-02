Fotbalisté budou hrát v mrazech častěji, hlavním problémem bude úprava trávníků

Fotbalisté v nejvyšší domácí soutěži si teď vyzkoušeli jaké to je hrát v nezvykle nízkých teplotách, a už teď je zřejmé, že to v příští sezoně zažijí mnohem častěji. Souvisí to se změnami, které přinese nový ročník s nadstavbovou částí a větším počtem utkání. Praha 12:55 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sobotní utkání mezi Bohemians a Slavii | Zdroj: ČTK

Poslední ligové zápasy se odehrály v teplotách sahajících často i pod minus deset stupňů pod nulou. Nezvyklý mráz ovlivnil nejen hráče ale také trávníky.

„Na jedné půlce to bylo vážně zmrzlé, že to bylo takové nepříjemné. Balóny hodně skákaly, nebylo to úplně měkký. Těžký na kombinace, protože to hodně skákalo,“ vyprávěl po utkání Slavie s Bohemians střelec jediného gólu Josef Hušbauer.

Současné velké mrazy jsou sice nepříjemné, ale hráči a trenéři s nimi musí počítat i do budoucna. Příští ligový ročník má totiž nový řád a slibuje ještě více utkání v zimním období. Liga se bude hrát ještě 16. prosince a jarní část začne už 9. února. Týmy tak budou muset na tuto změnu reagovat.

„Jsem přesvědčený, že se bude muset investovat do vyhřívaných tréninkových hřišť. Nemůžu se s mužstvem připravovat na umělé trávě, abych potom hrál na přírodní. Když se budu připravovat na přírodní vyhřívané, jediné, která je v mrazu použitelná, tak jsme na hlavním hřišti na Bohemce a tam si zase ničíme hřiště pro to mistrovský utkání,“ říká trenér Bohemians Martin Hašek.

Vyhřátý trávník je jedna věc, tou druhou je ale jeho údržba. Tráva pochopitelně v zimě neroste dobře, ale podle Haška se i taková situace dá řešit.

„Asi bude potřeba se o trávníky ještě víc a lépe starat. Pokud tady nemáme vegetaci, tak si musíme pomoct. Existují třeba zářiče, které simulují sluneční svit. Ta tráva se pak chová jako by tady byla vegetace. To znamená, že je schopná dorůst,“ vysvětluje Hašek.

Kvalita trávníku v zimě bude klíčová. Hráčům samotný mráz totiž tolik nevadí.

„Když se hraje, běháte, tak se zahřejete. Z tohohle hlediska asi ne,“ dodává Hušbauer.

Fanoušci toho ale na tribunách tolik neodběhají, a tak se na vyšší počet zimních utkání v příštím ročníku budou muset vyzbrojit teplým oblečením a možná i druhou šálou.