Na to utkání vzpomínám rád, říká kapitán ‚lvíčat‘ Sejk. Na Islandu nastoupí v loňských dresech

Tam, kde čeští fotbalisté vloni rozhodli o své účasti na mistrovství Evropy do 21 let, o další letos zase začnou bojovat. Stejně jako v poslední baráži totiž národní tým nastoupí na úvod kvalifikace proti Islandu. A úterní duel v Reykjavíku tak u některých vyvolává vzpomínky. Reykjavík 12:26 12. září 2023

Václav Sejk | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Islandské déjà vu. Vloni v Reykjavíku udělali čeští fotbalisté do 21 let rozhodující krok v cestě na mistrovství Evropy, skoro přesně o rok později na stejném místě začnou boj o další šampionát.

„Vzpomínky mi ožily už na letišti, když jsme šli úplně stejnou trasu,“ vzpomíná útočník Václav Sejk na úvodní barážový duel, ve kterém se islandská a česká jednadvacítka utkaly.

„Na to barážové utkání vzpomínám rád, ať už kvůli tomu, že jsme to zvládli a postoupili na Euro. Samozřejmě jsem byl rád za rozhodující gól. Uvědomujeme si kvalitu Islandu, která byla už minule. Viděli jsme to pak v odvetě, kde jsme tahali za kratší konec.“

Vloni sice lépe začali Islanďané, kteří skórovali jako první, ale i díky vítěznému gólu Sejka Češi otočili na 2:1. V odvetě pak k postupu na závěrečný turnaj stačila bezbranková remíza.

„Utkání na Islandu se stejně jako loni v baráži hraje na stadionu s umělým povrchem. Obecně podmínky a okolnosti utkání jsou dost podobné, jako jsme zažili před rokem. Stejný stadion, hrací plocha, roční období, podobný čas výkopu, takže i my jsme se rozhodli to pojmout podobně. Máme stejný hotel, program, trochu z pověrčivosti jsme se rozhodli hrát ve stejných dresech,“ říká vedoucí týmu Michal Černý.

Čtyři pamětníci

Loňskou úspěšnou baráž si ze současného kádru pamatuje čtveřice hráčů: obránce Martin Vitík, záložník Matěj Jurásek, útočník Daniel Fila a už zmiňovaný nově jmenovaný kapitán Václav Sejk.

„Věříme na to, že když se něco zvládlo, tak v nějakých věcech, jako je stejný hotel, dresy, takže si myslím, že to k tomu napoví. Doufám, že výsledek bude minimálně podobný v náš prospěch a vítězný.“

Utkání Island–Česko v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let začne v Reykjavíku v 18.30.