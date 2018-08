Fotbalisté Jablonce a Příbrami jasně vyhráli, Liberec remizoval s Opavou

Fotbalisté Jablonce zaznamenali první výhru v letošním ligovém ročníku, když si na domácím hřišti poradili s Karvinou 4:1. Liberec podruhé remizoval, tentokrát s Opavou 1:1. Pražská Dukla ani na počtvrté nedokázala vyhrát, když podlehla Příbrami vysoko 0:4. Jablonec nad Nisou, Brno, Příbram 19:00 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust v jabloneckém dresu v utkání proti Karviné | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

FK Jablonec – MFK Karviná 4:1

V utkání mezi Jabloncem a Karvinou byli od začátku jasně lepší domácí severočeští hráči. Ve 28. minutě potrestal chybu v rozehrávce hostí Jan Chramosta. Ještě v nastavení prvního poločasu upevnil vedení domácích Martin Doležal, který zakončil prudkou hlavičkou a gólmanovi hostí nedal šanci.

I po příchodu ze šaten na hřišti vládli jablonečtí. V 53. minutě dostal Lukáš Masopust přihrávku od Doležala a záložník domácích dopravil míč ve skluzu do sítě.

Na 4:0 upravoval skóre nešťastnou tečí do vlastní brány kapitán Karviné Marek Janečka. Nakonec se podařilo karvinským fotbalistů v závěru snížit zásluhou Lukáš Budínského.

SFC Opava – FC Slovan Liberec 1:1

Zápas mezi Libercem a Opavou nabídl v prvním poločase velké množství šancí. Tu největší libereckou měl Jakub Pešek, jeho hlavička však jenom orazítkovala tyč. Na druhé straně vychytal Dominika Simerského Václav Hladký.

První branky se dočkali diváci v Brně, kde hraje své domácí zápasy Opava, v 62. minutě. Na levé straně vápna se ocitl zcela osamocený Roman Potočný, který přesně zakončil ranou ke vzdálenější tyči.

Opavští dostali k dispozici penaltu. Tomáš Smola byl faulován a k exekuci pokutového kopu se postavil Nemanja Kuzmanovič. Penaltu srbského fotbalisty sice lehce zasáhl Hladký rukou, i přesto doputoval balon do brány. Na remíze 1:1 už ani jeden z týmu do konce nedokázal nic změnit.

Fortuna liga | 4. kolo 10.8. FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha 0:1 11.8. 1.FK Příbram - FK Dukla Praha 4:0 11.8. SFC Opava - FC Slovan Liberec 1:1 11.8. FK Jablonec - MFK Karviná 4:1 11.8. FC Viktoria Plzeň - FC Fastav Zlín 0:0 12.8. 1.FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 12.8. FK Teplice - AC Sparta Praha 13.8. Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava

1. FK Příbram – FK Dukla Praha 4:0

Na příbramském stadionu Na Litavce se také na trefu čekalo až do druhého poločasu. V něm však přišla smršť od domácích hráčů. Skóre otevřel Rudolf Skácel trefou do odkryté brány. Dvě minuty na to se prosadil Miroslav Slepička.

V 78. minutě přidal třetí trefu domácích Jan Matoušek, který se blýskl samostatným únikem do šestnáctky Dukly, kde zakončil přesnou ranou pod břevnu. Minutu po něm zvyšoval už na 4:0 Antonín Fantiš.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 4 4 0 0 11:1 12 2. Sparta 3 3 0 0 5:1 9 3. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9 4. Příbram 4 2 1 1 9:6 7 5. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 6. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 7. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6 8. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 9. Liberec 4 1 2 1 4:4 5 10. Jablonec 4 1 1 2 6:5 4 11. Olomouc 3 1 0 2 4:4 3 12. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3 13. Ml. Boleslav 4 1 0 3 6:11 3 14. Opava 4 0 1 3 3:8 1 15. Karviná 4 0 0 4 4:13 0 16. Dukla Praha 4 0 0 4 3:13 0