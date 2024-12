Fotbalisté Opavy se do konce jara nevrátí na stadion. Opravy po povodních vyjdou na desítky milionů

Ani jarní část druhé ligy neodehrají fotbalisté Opavy doma. Areál Městského stadionu výrazně poničily zářijové povodně a rekonstrukce potrvá déle. Předseda představenstva klubu Tomáš Hůlovec ve středu v rozhovoru pro ČT sport uvedl, že mužstvo může najít azyl v Dolním Benešově. Opava 17:08 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Opavy se do konce jara nevrátí na stadion (archivní foto) | Foto: X / @sfcopava | Zdroj: X / @sfcopava

Náklady na odstranění škod půjdou do desítek milionů korun. Nepodaří se naplnit původní plán, aby mužstvo zahájilo zimní přípravu již v domácích podmínkách. Opavský areál se začne rekonstruovat teprve během jara.

Závěr podzimu SFC Opava dohrála v Hlučíně, nově najde azyl pravděpodobně v Dolním Benešově, kde již odehrála utkání MOL Cupu proti Zlínu. „Stadion nesplňuje stoprocentně parametry pro profesionální soutěž. Ale LFA v čele s Tomášem Bártou jsou si vědomi situace, ve které jsme, a drobné ústupky jsou připraveni udělat,“ uvedl Hůlovec.

2:21 Povodně v Opavě zničily unikátní slalomový kanál, škodu v milionech korun odhaduje i fotbalový stadion Číst článek

Stadion by musel získat výjimku na osvětlení, navíc má kapacitu jen 2000 míst pro diváky, z toho 500 na sezení. „Co se týká kabin a interiérů, je tam nová budova. Věřím, že fanoušci omluví lehký diskomfort,“ řekl šéf druholigového klubu.

Mužstvo potřebuje najít stabilní zázemí i pro trénink, aby se nemuselo neustále přesouvat. O Dolním Benešově ještě stoprocentně rozhodnuto není. Hůlovec nevyloučil ani variantu pořídit kompletní kontejnerovou soustavu se zázemím, aby hráči mohli zůstat v Opavě a využívali menší tréninkové hřiště.

Slezský tým je po podzimu desátý se ztrátou sedmi bodů na barážové příčky. „Nechci alibisticky všechno shazovat na povodně, takto k tomu nepřistupujeme. Dlouhodobý vliv byl ale enormní. Povodně prodloužily časový horizont postupu do vyšší soutěže. Chceme skončit co nejvýše a ideálně do pátého místa, ale uvidíme,“ uvedl Hůlovec.

V pondělí 6. ledna zahájíme společnou přípravu na jarní část Chance Národní Liga testy v Olomouci.



V rámci přípravy na nás pak čeká minimálně 8 duelů. ⚔️ #ZaOpavu pic.twitter.com/F0cp47r94h — Slezský FC Opava (@sfcopava) December 16, 2024