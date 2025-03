Duel s Laziem jsme prohráli v Plzni, litoval po odvetě v Římě trenér Západočechů Koubek

Ostudu rozhodně neudělali, přesto byli smutní. Plzeňští fotbalisté v odvetě osmifinále Evropské ligy sahali po prodloužení. Na hřišti Lazia dokázali dohnat jednogólovou ztrátu z úvodního domácího zápasu, ale pak po rohu inkasovali. Po remíze 1:1 v Římě se tak Západočeši rozloučili s tímto ročníkem soutěže. Řím 7:44 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně končí v osmifinále Evropské ligy | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Západočeši nebyli daleko od toho, aby slavné Lazio vyřadili. Plzeň potvrdila, že má za sebou velmi úspěšnou sezonu v Evropské lize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté Viktorie Plzeň po vyřažení z osmifinále Evropské ligy

„Ta cesta nám vytvořila zjištění, že na takové soupeře máme, to nám ten fotbal dal, ale zase nám něco vzal. Není to opravdu jednoduché, když nemáte dvacet rovnocenných hráčů, čelit všem soutěžím. Není to jednoduché, ale nebudu se na to vymlouvat, jsme šťastní, že jsme to mohli hrát,“ řekl trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

Ze třetího předkola došli Západočeši v Evropské lize až do osmifinále. A nechybělo moc, aby vyřadili i slavné Lazio.

„My jsme ten duel s Laziem prohráli v Plzni. Tady už to bylo těžké. Víme, že jsme ten zápas v Plzni měli vyhrát, o tom nepochybuji, že to tak mělo být,“ litoval Koubek.

Úvodní prohra Plzně 1:2 minulý týden ve Štruncových sadech, kdy nevyužila dvojnásobnou přesilovku a naopak v samotném konci inkasovala, se ukázala jako rozhodující. Remíza 1:1 v odvetě k postupu Západočechům bohužel nestačila.

„Kdyby nás přejeli tady a doma dvakrát 3:0, tak nemůžeme být ani moc smutní, ale cítili jsme, že na to máme, ale nepovedlo se, tak to asi bolí. Můžeme být ale zároveň i pyšní,“ prohlásil plzeňský záložník Lukáš Červ.

Před branami čtvrtfinále

V tomto ročníku Evropské ligy Západočeši vyhráli přesně polovinu ze 16 zápasů. Jen čtyřikrát prohráli - doma s Manchestrem United, v Bilbau s Athleticu, v Budapešti s Ferencvárošem a doma s Laziem Řím.

„Vzpomínek bude spoustu, ať je to 3:3 ve Frankfurtu, nebo to, že jsme doma skoro porazili Manchester United. I když ‚skoro porazili‘ zní asi divně, ale potrápili jsme ho a mohli jsme v klidu postoupit,“ uvědomoval si plzeňský záložník Pavel Šulc.

Západočeši se i tak s pohárovou Evropou v této sezoně rozloučili jako poslední z pěti českých zástupců. Jako jediní si navíc zahráli ve vyřazovací fázi.

„Řekněte mi jednoho soupeře, který s námi zametl? Ani jeden. A byly to značky. A to je obrovské zjištění. Kdybych to řekl jednou větou, tak nebát se velkých zvířat. Není to potřeba. Jsme schopní,“ prohlásil pyšně plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Ani napočtvrté ale Západočeši nedokázali v Evropské lize přejít přes osmifinále.