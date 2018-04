Fotbalisté Slavie porazili Karvinou, Teplice i Jihlava remizovaly

SK Slavia Praha – MFK Karviná 3:1

Slávisté sice byli od začátku aktivnější, ale první branka padla do jejich sítě. Přes tři obránce dostal pas Jan Kalabiška a přesně zakončil podél brankáře Koláře.

Slavia ale nechtěla připustit další ztrátu bodů. Miroslav Stoch se dostal do výborné příležitosti po přihrávce od Hromady, z ostrého úhlu se nemýlil a vyrovnal.

14 minut po začátku druhé půle to byl znovu Stoch, který poprvé v zápase dostal domácí do vedení. Ze střední vzdálenosti se prosadil perfektní střelou do šibenice. Po něm zvyšoval na 3:1 ještě Jakub Jugas. Za Karvinou snížil pár minut před koncem Tomáš Wágner. Ani to na ale na body Karviné nestačilo a Slavia slaví výhru 3:2.

Konec zápasu. Sešívaní sice nejprve prohrávali 0:1, následně vývoj utkání otočili a vedli 3:1. Karviná v závěru utkání zdramatizovala, Slavia ale nakonec svého soupeře porazila 3:2. #slakar pic.twitter.com/f6WsOfrOhJ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 13 April 2018

FK Teplice – FK Mladá Boleslav 1:1

První poločas utkání nabídl stejně množství šancí na obou stranách a také jejich nulovou efektivitu. Tu asi největší měl Aleksandar Šušnjar, který po rohovém kopu dorážkou hlavou orazítkoval jen břevno teplické branky.

První branka padla na teplických Stínadlech v 59. minutě, kdy se tepličtí dostali do rychlého protiútoku po trestném kopu soupeře a Patrik Žitný ho přesně zakončil do Poláčkovy branky.

V 81. minutě byl vyloučen po druhé žluté kartě hostující Šušnjar a Mladá Boleslav dohrávala v deseti. I přesto ale dokázala vyrovnat, když přesně mířil Nikolaj Komličenko.

Domácí neporazitelnost trvá i nadále, doma však s Mladou Boleslaví jen remizujeme 1:1 #TEPMBL pic.twitter.com/YGMHKR6jPf — FK Teplice (@FK_Teplice) 13 April 2018

FC Vysočina Jihlava – FC Fastav Zlín 1:1

První poločas nebyl příliš pohlednou fotbalovou podívanou pro diváky na jihlavském stadionu. Oba celky se sice snažily o útočné akce, ale žádná neskončila ani náznakem střely.

I v Jihlavě se ale nakonec diváci branky dočkali ale do sítě svého domovského klubu. Míč trefil ve vzduchu zlínský Daniel Holzer a poslal svůj tým do vedení. Až v druhé minutě nastavení zachránil bod za remízu pro domácí Davis Ikaunieks.

HET liga (PLATNÉ K 13. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 23 16 4 3 40:15 52 2. SK Slavia Praha 24 14 6 4 42:16 48 3. SK Sigma Olomouc 23 11 8 4 30:18 41 4. FC Slovan Liberec 23 12 5 6 33:24 41 5. FK Jablonec 23 11 7 5 37:23 40 6. AC Sparta Praha 23 10 9 4 33:19 39 7. Bohemians Praha 1905 23 9 7 7 26:20 34 8. FK Teplice 24 8 8 8 28:28 32 9. FK Mladá Boleslav 24 7 5 12 27:38 26 10. MFK Karviná 24 6 7 11 27:32 25 11. FC Fastav Zlín 24 6 7 11 23:39 25 12. FC Vysočina Jihlava 24 7 3 14 26:43 24 13. FK Dukla Praha 23 6 5 12 24:43 23 14. 1.FC Slovácko 23 4 9 10 18:28 21 15. FC Zbrojovka Brno 23 5 5 13 14:31 20 16. FC Baník Ostrava 23 4 7 12 28:39 19